ЦВК: понад 35,5 мільйонів українців зафіксовані у реєстрі виборців

Понад 35 мільйонів 602 тисячі українців – така кількість громадян містилася у реєстрі виборців України станом на 31 грудня 2018 року. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії, яка оприлюднила зведені дані кількості виборців за 2010-2018 роки.

Так, за даними ЦВК, за останній рік кількість виборців зменшилася на понад 224 тисячі людей. При цьому, у порівнянні з 2010 роком кількість виборців в Україні зменшилась на понад 1 мільйон 365 тисяч.

Число виборців, які тимчасово чи постійно вибули з реєстру (виборці з відміткою «вибув» – ред.), на кінець минулого року становила понад 985 тисяч громадян, що майже на 381 тисячу більше, ніж у 2010 році.

У ЦВК не вказали даних станом на початок нового, 2019 року, щодо загальної кількості виборців, а також числа громадян з виборчою адресою та кількості тих, що вибули з реєстру.

Раніше у ЦВК повідомляли, що щонайменше 6,5 тисяч виборців змінили місце голосування від початку нинішньої виборчої кампанії.

За даними соціологів, 81% українців готові взяти участь у найближчих виборах в Україні – виборах президента 31 березня 2019 року.

2019-й – рік виборів в Україні, навесні відбудуться президентські, а восени – парламентські.