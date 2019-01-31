«Нас чекає глобальний тест на нормальність»: реакції на лідерство Зеленського у рейтингах

Тепер уже офіційно кандидат у президенти Володимир Зеленський опинився знов у центрі уваги. Цього разу через лідерство одразу у кількох соціологічних рейтингах, згідно з якими, він обганяє чинного президента Петра Порошенка та лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко. Таку статистику суспільтсво зустріло неоднозначно.

Одразу два соціологічні дослідження, оприлюднені 31 січня, засвідчили: Володимир Зеленський вирвався на перше місце у президентських перегонах.

Так, згідно з дослідженням соціологічної групи «Рейтинг», його підтримує 19% тих, хто визначився та має намір голосувати. У Петра Порошенка та Юлії Тимошенко тут 15,1% та 18,2% відповідно.

У соціологічному рейтингу від Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс», Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та Центру Разумкова Зеленський теж лідер. Тут у нього 23% підтримки, у той час, коли Петро Порошенко та Юлія Тимошенко мають по 16,4% та 15,7%

Високі соціологічні показники Зеленського громадський діяч Руслан Рохов пояснює тим, що до прихильників цього кандидата почали приєднуватись виборці Тимошенко,«противсіхи», а також представники потенційного електорату Святослава Вакарчука, який іти в президенти поки відмовився.

«Словом, якщо ви не маєте власного бачення політики і не намагаєтесь його реалізувати, беріть «поп-корн»і готуйтесь до гостросюжетного двохмісячного блокбастеру «війна за друге місце», – пише Рохов.

Тим часом керівник проекту «Pra.in.ua» Ігор Гошовський вважає, що значну частку електорату Зеленського склали колишні виборці нині забороненої в Україні КПУ.

«Найгірше, що вибір голосувати за комуністів я ще можу зрозуміти і осмислити. А Зе – це виклик, який вже не піддається моїм аналітичним здібностям», – зазначає він.

А от народний депутат Сергій Висоцький пояснює зростання рейтингу Зеленського контрелітарними настроями, які на його думку, наразі є одним із головних трендів в українському суспільстві.

«Небезпека такого контрелітарного популізму полягає в тому, що відчувши цю тенденцію її майстерно почав використовувати Кремль у своїй зовнішньополітичній грі… Я не стверджую, що Зеленський – проект Кремля. Ми усі розуміємо, який олігарх направляє його рух до Ради. Але прихід до влади антисистемних популістів посилює впливи Путіна. Це також всесвітній тренд», – зауважує він.

При цьому він має дві поради: українських політиків він просить продовжувати рух України до НАТО та ЄС, а от самого Зеленського закликає усвідомити, що «будь-яка посада це перш за все не сцена для виступів, а об’єм надважкої відповідальності».

Соціологічні показники рейтингу Зеленського як кандидата в президенти політолог Олексій Голобуцький називає зависокими як для «діяча, котрий буквально кілька місяців назад мав цілковито нульовий рейтинг переможця».

«Це дуже тривожний знак, аж стільки заяв про підтримку Зеленського. При тому виборцями, котрі в тих же опитуваннях чесно визнають: Зеленський не розуміється на економіці, не спроможний вирішити проблеми збіднішання населення, не подужає захист територій України і не боротиметься з корупцією...» – зауважує він.

Одним із головних завдань українських політиків на найближчу перспективу Голобуцький називає «ліквідацію настроїв «пожартувати» в специфічних електоральних груп і нівелювання міфу «слуга народу», на котрому й тримаються голоси більшості виборців Зеленського».

«Прекрасним прикладом використання попиту на нові обличчя в українській політиці, позбавленого змісту» вважає Зеленського головний редактор «РБК-Україна» Сергій Щербина.

«Утім, чого очікувати від людей, яких потрібно агітувати за вакцинацію в церкві», – пише він.

«Цілих два великих штаби не змогли «замочити» одного Зеленського. Ботоферми, фотожаби, темники і ярлики – дали лише зворотній ефект. Виборець себе асоціює більше з новим Зеленським, ніж зі старими «солідними» політиками», – вважає народний депутат Ігор Попов.

Водночас він радить обережно ставитись до результатів будь-яких соцопитувань.

Блогер Сергій Наумович вважає, що Зеленський цілком може претендувати не лише на участь у другому турі голосування, але і взагалі на перемогу завдяки молодим виборцям, які, як припускає він, під час цих виборів поводитимуть себе більш активно.

«Догралися в кумівство, друзі?.. Ймовірно, що навіть ці цифри Зе ще не межа...» – пише він.

Тим часом журналіст «Громадського»​ Остап Яриш зазначає, що попри те, що багатьом складно повірити у такі результати передвиборчих рейтингів, утім, це все ж не означає, що вони неправдиві.

«Мене нові рейтинги не дивують. Ріст підтримки популістів і їхні високі результати на виборах ми вже бачили в Італії, Угорщині, Німеччині, Швеції, Данії, Чехії – і цей список можна продовжувати і продовжувати. Було питанням часу, коли це відгукнеться в Україні. В нас не було відповідного кандидата, який би потрапив у ціль таких настроїв. Виглядає, що Зеленський чудово виконав цю роль», – зауважує він.

Політичний та медіаексперт Олександр Харебін «з нетерпінням очікує, як «нічні метелики» української політики будуть злітатись на вогник «свого хлопця із сусіднього кварталу».

«Коли мені кажуть, що український народ мудрий, я згадую, що лідером перегонів є Зеленський і біля 70 відсотків проти ринку землі», –​ пише тим часом журналіст Юрій Луканов та іронізує з приводу відомого заклику про бабусин паспорт.

Іронія присутня й у пості політолога Євгена Магди:

А от дехто на свіжі соціологічні опитування та лідерство у них Зеленського відреагував жартами:

«Моя порада – забудьте про виборчу соціологію і рейтинги, просто забудьте. ЦВК розповість», – радить тим часом співробітник Центру близькосхідних досліджень Олександр Северин.

«Нас чекає глобальний тест на нормальність», – підсумовує журналістка Ярослава Міщенко.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Станом на 30 січня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в президенти України 26 осіб.

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