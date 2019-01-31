Вибори президента. Зеленський вперше очолив рейтинг: сенсація чи закономірність?

(Рубрика «Точка зору»)

Володимир Зеленський вперше лідирує в президентському рейтингу, обійшовши навіть таких політичних гігантів, як Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Не поспішайте емоційно волати «рейтинги куплені». Соцопитування, дійсно, часто стають інструментом для маніпуляцій свідомістю, але це не той випадок.

Адже перше місце в рейтингах Зеленського підтвердили одразу два соцопитування. Перше – проведене поважною компанією «Рейтинг», якій довіряють у політичному середовищі. Було опитано 6000 респондентів протягом 16-24 січня 2019 року. Друге – проведене компаніями «Социс», КМІС і «Центром Разумкова». В цьому випадку було опитано 11000 респондентів протягом 16-29 січня 2019 року.

Як кажуть, а ми попереджали. Незаангажовані політологи і політичні експерти неодноразово висловлювали думку, що комік Володимир Зеленський як кандидат у президенти – це геть не смішно. Враховуючи невдоволеність чинними політичними елітами, запит на «нові обличчя», високу впізнаваність самого Зеленського, рівень довіри до нього та інші фактори, він претендує на найвищі місця у президентській гонці.

«В країні війна, тож українці не наважаться обрати собі такого клоуна головнокомандувачем», – переконували скептики. Таке враження, що ці скептики ніби не помічають, що Зеленський обіцяє привабливу для українців річ – домовитись із Володимиром Путіним і закінчити війну. А більшість українців вважають питання закінчення війни пріоритетним при виборі кандидата в президенти.

Самі порівняйте – поки Порошенко дає зрозуміти українцям, що не збирається капітулювати перед Путіним і буде продовжувати війну, тобто фактично не дає надії на мир, Зеленський таку надію з легкістю обіцяє. І що виглядає привабливішим для більшості українців? Правильно, солодкі та рожеві мрії про мир. Тим паче, таку надію на мир обіцяє не якийсь небудь відверто проросійський кандидат на кшталт Юрія Бойка, а умовно «проукраїнський» Зеленський.

«У Зеленського взагалі немає політичного досвіду», – також часто казали скептики. Все вірно, але в очах електорату це компенсується тим, що він є «новим обличчям» для політики та не був замішаний у корупційних скандалах. Якби скептики хоча б поверхово ознайомились із закордонним досвідом участі коміків у політичній боротьбі, то вони б побачили цю аксіому. Політичні конкуренти часто б’ють по цьому слабкому місцю коміків, але це не спрацьовує. Це підтверджують приклади і Беппе Грілле в Італії, і Йона Ґнарра в Ісландії, і Мар’яна Шареца в Словенії.

До того ж, Зеленський асоціюється у його виборців із героєм серіалу «Слуга народу» Голобородьком. А той вже президент. Причому, дуже чесний і принциповий. У нього все виходить. Хоча й він теж був без досвіду – працював звичайним вчителем у школі.

«Зеленський – це лялька олігарха Коломойського, його маріонетка», – ще один аргумент, який нібито мав відлякати українців. Але це нікого не лякає. Бо сам Порошенко є олігархом, а інші кандидати беруть кошти на свої кампанії в олігархів та домовляються з ними про медіа-присутність на підконтрольних телеканалах. Зв’язки з олігархами не сприймаються токсичними через свою буденність. Це не є критичним при виборі кандидата на сьогоднішній день.

«Зеленського підтримує молодь, а молодь не ходить на вибори», – доводилось чути і таке, навіть від поважних експертів. Але ж треба розуміти глибинні причини, чому молодь не ходила на вибори. Тому що не було привабливих пропозицій серед кандидатів. Тепер, коли з’явилася приваблива для неї пропозиція, «свій» кандидат, молодь мобілізуються на вибори. Тож, не варто сподіватися на низьку явку виборців з боку молоді.

Ось так розбиваються всі аргументи скептиків щодо можливої перемоги Зеленського, принаймні, в першому турі виборів. Як мінімум, цей сценарій не можна виключати. Тим паче, оптимістичні прогнози для Зеленського підкріплюються тим, що він має найвищий потенціал електорального росту. Головним чином, завдяки великій частці українців, які не визначились, за кого голосувати.

Зрештою, у виборців віра в перемогу Зеленського на виборах все ще нижча, ніж віра в перемогу Тимошенко чи Порошенка, але має найбільшу динаміку зростання.

Звичайно, в Зеленського все ще залишається серйозна проблема щодо організаційної структури, представленості на місцях, територіальних штабів. А також щодо захисту результатів виборів. Зрозуміло, що змінити тенденцію й погасити рейтинг Зеленського можуть активні дії конкурентів щодо його нейтралізації.

Але фактом залишається те, що Зеленський став кандидатом-лідером рейтингів за два місяці до виборів. Можливо, для когось це сенсація. Однак, якщо відслідковувати світові тренди щодо участі коміків у політичній боротьбі, враховувати настрої українців, а також уважно стежити за перебігом передвиборчої кампанії Зеленського – від його інтерв’ю з Дмитром Гордоном і оголошення йти в президенти в новорічну ніч до публікації передвиборчої програми та реаліті-шоу «Зе президент» – це закономірність.

Олексій Мінаков – політичний експерт

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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