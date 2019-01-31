Рейтинги на виборах президента: про що свідчать результати нових соцопитувань?

Три дні залишилося до кінця подання документів на реєстрацію кандидатів у президенти. На сьогодні маємо вже 26 офіційних кандидатів. Тим часом соціологи оприлюднили нові опитування на тему, за кого збираються голосувати українці. Про рейтинги і порушення під час виборчого процесу у програмі «Ваша Свобода» журналіст Віталій Портников говорив із політтехнологом Катериною Одарченко, політичним експертом, директором Інституту аналізу і прогнозування Юрієм Лісничим, колишнім заступник голови ЦВК Андрієм Магерою та головою Комітету виборців України Олексієм Кошелем.