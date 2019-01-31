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Шесть нарушений предвыборной агитации зафиксировали в Донецкой области наблюдатели гражданской сети «Опора». Об этом они заявили в Краматорске, представляя результаты исследований за первый месяц Президентской кампании. В частности речь идет о бил-бордах с политической рекламой, использование административного ресурса и привлечении к предвыборной агитации чиновников городских советов.

Наиболее распространенным нарушением предвыборной агитации наблюдатели гражданской сети «Опора» считают внешнюю рекламу. Среди десятков билбордов они установили несколько, где не было исходных данных о тираже, типографии и заказчике. Они необходимы, чтобы наблюдатели могли определить источники финансирования предвыборной агитационной продукции. Нарушения были замечены на внешней рекламе Анатолия Гриценко, Олега Ляшка, Андрея Садового, Александра Вилкула и Юлии Тимошенко. Также эксперты отметили участие чиновников городских советов в встречах кандидатов с избирателями.

«За январь 2019 года Донецкую область посетил только один потенциальный кандидат, на тот момент он был еще потенциальным кандидатом. Это представитель политической партии «Оппозиционный блок» Александр Юрьевич Вилкул. 17 января он посетил город Славянск, где встретился с местными жителями и сторонниками своей политической силы. На этой встрече присутствовал сотрудник отдела внутренней политики исполнительного комитета города Славянск и он присутствовал в свое рабочее время. И он занимался помощью в организации проведения встречи с Александром Вилкулом», – говорит аналитик общественной организации «Точка доступа» Илья Перекрестов.

Появились и первые, так называемые, вип-агитаторы, говорят наблюдатели. Бахмутский городской голова Алексей Рева публично выразил свою поддержку действующему Президенту Украины Петру Порошенко, когда тот еще даже не объявлял о своем намерении баллотироваться.

Должностным лицам и представителям органов местного самоуправления запрещается вести агитацию

«Мэр Бахмута официально заявил о том, что будет поддерживать действующего Президента Петра Порошенко на выборах. Мы обращаемся к представителям органов власти всех уровней и очень просим отделять собственные политические предпочтения от своих должностных обязанностей, так как согласно закону Украины о выборах, должностным лицам и представителям органов местного самоуправления запрещается вести агитацию», – заявляет координатор наблюдения гражданской сети «Опора» в Донецкой области Анастасия Прокопенко.

Отметились чиновники и в использовании админресурса. По словам активистов в Дружковке врачей заставляют голосовать за действующего Президента Украины, а в качестве доказательств прилагать фотографии заполненных бюллетеней.

«К наблюдателям «Опоры» в Донецкой области поступает информация о том, что руководители Дружковской городской стоматологической больницы собрали весь персонал и призывали голосовать на будущих президентских выборов 31 марта за кандидата Петра Порошенко. Было выдвинуто требование сотрудникам после участия в голосовании сфотографировать бюллетени, подтверждающие волеизъявление в отношении этого кандидата», – отметила спикер гражданской сети «Опора» в Донецкой области Светлана Агаджанян.

Обо всех выявленных нарушениях наблюдатели сообщили в полицию. Все факты зафиксированы и полученную информацию правоохранители проверяют.

По всем этим фактам проводится проверка

«Да, все эти факты имеют место. Все обращения общественных наблюдателей зарегистрированы в журналах учета органов Национальной полиции. В настоящее время по всем этим фактам проводится проверка. На сегодня говорить о том, кого мы привлекли к ответственности, мы не можем, потому что это очень долгий процесс. Необходимо установить владельца билборда, заказчика данной агитации, и сопоставить их договора по этой рекламе», – объясняет начальник сектора превенции Краматорского отдела полиции Денис Филиппов.

Наблюдатели «Опоры» призывают граждан ответственно относиться к предвыборной агитации, сообщать в полицию о нарушениях, давлении на избирателей или использовании незаконных способов политической рекламы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)