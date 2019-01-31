Визначальним для виборців є питання війни на Донбасі: дослідження

Найбільше українців непокоїть війна на Донбасі, свідчить опитування, яке напередодні президентських виборів в Україні провела Американська некомерційна організація Міжнародний республіканський інститут (International Republican Institute). В опублікованих результатах дослідження війна на Донбасі посідає перше місце, з великим відривом від нього ідуть питання корупції та економічних негараздів.

Опитування Міжнародного республіканського інститут (IRI), метою якого є надання допомоги окремим державам у розбудові демократії, проливає світло на те, які питання визначатимуть вибір українців під час президентських виборів, що мають відбутися 31 березня 2019 року.

Українці, згідно з цими опитуваннями, мають високу мотивацію голосувати цього року.

«Однозначно» на президентських виборах 31 березня збираються проголосувати 32%, «ймовірно» підуть на вибори ще 42%. При цьому 12% опитаних заявили, що точно не голосуватимуть, зауважує регіональний директор з питань Євразії при IRI Стівен Нікс..

Що впливатиме на рішення виборців?

Більшість респондентів, а саме 39%, відповіли, що на їхній голос впливатиме питання щодо війни на Донбасі. 16% сказали, що це питання корупції, 11% – економіка, 10% – ціни на комунальні послуги, тарифи тощо, 7% – соціальні виплати, 6%– некомпетентність уряду, 4% – зовнішня політика, 2% – присутність Росії у Криму.

Інтерес регіонів у виборах

Якщо говорити про регіони, автори зауважують, що інтерес до голосування найвищий на західній та центральній Україні. Відповідно, на сході та півдні він найменший.

Молодь vs старше покоління

Щодо віку виборців, дослідники виявили, що молоді люди менше зацікавлені в участі у голосуванні, ніж старше покоління. Лише 26 відсотків молоді заявили, що вони «однозначно» голосуватимуть.

«Враховуючи нинішні рейтинги окремих кандидатів, малоймовірно, що будь-який кандидат отримає необхідні «50+1%» голосів, які забезпечили б перемогу в першому турі», – зауважує Нікс. Він також уточняє, що ситуація продовжує різко змінюватися щотижня, тож ми повинні очікувати подальших змін у виборчому середовищі в найближчі місяці.

Кандидати

Коли у потенційних виборців (які ймовірно збираються голосувати) запитали, за кого б вони віддали свій голос у випадку, якщо вибори відбулися б вже наступної неділі, більшість людей (16%) надали перевагу колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко. За нею йдуть чинний президент України Петро Порошенко (11%), комік Володимир Зеленський (11%), Юрій Бойко (9%), Анатолій Гриценко (8%), Олег Ляшко (7%).

З повним списком можна ознайомитись тут.

Методологія опитування

Опитування провели Rating Group Ukraine. Всього у період з 13 по 27 грудня 2018 року опитали 2400 резидентів України від 18 років, які володіють правом голосу. Опитування здійснили по всій Україні, окрім окупованих територій Криму та Донбасу. Фінансувало опитування Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).