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30 Січень 2019, Київ 21:33
Новини | Політика

ЦВК: понад шість тисяч виборців скористалися тимчасовою зміною місця голосування

У вересні 2018 року ЦВК спростила процедуру голосування для жителів непідконтрольної Україні території

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Понад 6 300 виборців скористалися тимчасовою зміною місця голосування, свідчить інформація на сайті Державного реєстру виборців Центральної виборчої комісії.

Найбільше тимчасово перереєстрованих виборців – 3 359 – з Донецької області.
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У вересні 2018-го ЦВК спростила процедуру голосування для жителів непідконтрольної Україні території.

Українці, які мають прописку в ОРДЛО чи в Криму, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Їм потрібно буде звернутися до відділу державного реєстру виборців за місцем проживання і написати заяву про тимчасову зміну місця голосування, для цього необхідно мати при собі паспорт.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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