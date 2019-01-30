ЦВК: понад шість тисяч виборців скористалися тимчасовою зміною місця голосування

Понад 6 300 виборців скористалися тимчасовою зміною місця голосування, свідчить інформація на сайті Державного реєстру виборців Центральної виборчої комісії.

Найбільше тимчасово перереєстрованих виборців – 3 359 – з Донецької області.

У вересні 2018-го ЦВК спростила процедуру голосування для жителів непідконтрольної Україні території.

Українці, які мають прописку в ОРДЛО чи в Криму, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Їм потрібно буде звернутися до відділу державного реєстру виборців за місцем проживання і написати заяву про тимчасову зміну місця голосування, для цього необхідно мати при собі паспорт.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.