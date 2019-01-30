Радіо Свобода Daily: З ким і чим Порошенко йде на другий термін

Порошенко – знову кандидат

Президент України Петро Порошенко оголосив, що балотуватиметься на другий президентський термін. Дата 29 січня була обрана не випадковою – 101-а річниця битви під Крутами. І сам захід, на якому Порошенко заявив про своє рішення, називався «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом».

Підтримати висування Порошенка прийшли політики, ветерани та митці. Переважна більшість із них – говорила про необхідність збереження нинішнього курсу на євроатлантичну інтеграцію та про ризик проросійського реваншу. Радіо Свобода побувало і на офіційній частині, і «за лаштунками» події.

Як Facebook захистить українські вибори?

Соціальна мережа Facebook заявила на початку тижня, що заборонить розміщувати в своєму українському сегменті виборчі оголошення, куплені за межами України під час президентської кампанії. Також у рамках нових заходів рекламодавці повинні будуть отримати авторизацію на придбання політичних оголошень, а компанія надаватиме людям додаткову інформацію про рекламу, пов’язану з політикою та іншими питаннями. Про інші новації та їхню ефективність, читайте за лінком.

Міфи маленького виборця

І тепер – про важливість виборів. «Мій голос нічого не вирішить», «Політика не має стосунку до мене», «Голос все одно вкрадуть», «Та всі політики однакові». Часто чуєте такі міркування? Програма «М Плюс» зібрала найпоширеніші міфи про вибори, і спростувала їх.

Чи ворогували «бандерівці» з чехами?​

Критикуючи позицію міністра закордонних справ Томаша Петршичека щодо визнання Києвом вояків ОУН та УПА борцями за незалежність, лідер Комуністичної партії Чехії Войтех Філіп заявив: «Нещодавно я був дуже ображений на його (Петршичека) заяву, що закон про бандерівців в Україні наших громадян не стосується. Думаю, він повинен серйозно подумати, чи може він приїхати в Оломоуцький край і відвідати Чеський Малин. Це село, яке ми побудували після війни.Ті, хто пережив рейд бандерівців, оселилися там». Однак чеське видання denikN.cz. пише, що голова комуністів помилився із назвою. Насправді це Новий Малин (Nový Malín) Оломоуцького краю Чехії. Свою назву він отримав 1947 року. Волинські чехи-переселенці вирішили таким чином вшанувати пам'ять про спалене німцями село на Рівненщині.

Крім того Войтех Філіп ввів в оману твердженням «ми побудували село». До перейменування Новий Малин мав німецьку назву Франкстат (Frankštát) та згадувався в документах ще 1350 року. Дав маху Войтех Філіп і з кількістю жертв. Назвавши лише 374 загиблих чехів. Насправді це не єдині «помилки» лідера комуністів Чехії щодо Малинської трагедії. Чи ворогували «бандерівці» з чехами? Про це у рубриці «Точка зору» відповідає історик Ярослав Антонюк.

«Кіборги. Продовження»

«Важко попуститися і усвідомити, що ти не крутий «рембо», а чувак, який просто має робити каву» – розповідає журналістам Радіо Свобода Дмитро Іващенко. Боєць з позивним «Вербич» 10 діб обороняв Донецький аеропорт у складі добровольчого батальйону «Правий сектор». А тепер робить усе, щоб повернутися до мирного життя. У рідному Києві взявся за стару справу – робить тату. А ще планує водити у туристичні походи ветеранів. Каже: соціалізація – це випробування майже для кожного військового після повернення із зони бойових дій. Мандри якнайкраще «виправляють мізки», – вважає Дмитро «Вербич».

Чи легко викрасти картини-шедеври?

27 січня в Росії чоловік зайшов до Третьяковської галереї в Москві, дістав картину «Ай-Петрі. Крим» авторства Архипа Куїнджі з рами і просто зник. Підозрюваного у викраденні зрештою затримали, а картину повернули. Насправді історія нараховує чимало спроб заволодіння «перлинами» світової культури: «успішних» та не дуже. Радіо Свобода знайшло історичні приклади найгучніших крадіжок шедеврів.

Пам’ятайте, що «легкі» гроші щастя не принесуть, а можливостей чесного заробітку значно більше!

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