Facebook заборонить виборчу рекламу, куплену за межами України

Соціальна мережа Facebook заявила на початку тижня, що заборонить розміщувати в своєму українському сегменті виборчі оголошення, куплені за межами України під час президентської кампанії.

Цей крок є частиною глобальної реакції соціальної мережі на поширення неправдивих повідомлень серед 2 мільярдів користувачів.

Україна впродовж кількох років звертала увагу керівництва Facebook на кампанії дезінформації, підтримувані Москвою, включно з фейковими новинами, що мають на меті викликати недовіру до нинішнього прозахідного уряду, виправдати анексію Криму та підтримку Росією бойовиків на сході країни.

Facebook також оголосив про зусилля, спрямовані на захист цьогорічних виборів в Індії, Ізраїлі та Нігерії. А глобально, за даними компанії, такі заходи запровадять до кінця червня.

Перший тур виборів президента України із можливих двох відбудеться 31 березня. Список кандидатів нараховує вже понад двадцять осіб.

«Захищати цілісність виборів, водночас переконуючись, що люди можуть мати право висловлюватись, є головним пріоритетом для Facebook», – зауважила Аніка Ґейзель із відділу громадської політики Facebook, орієнтованої на Європу.

Бібліотека Facebook

У рамках нових заходів рекламодавці повинні будуть отримати авторизацію на придбання політичних оголошень, а компанія надаватиме людям додаткову інформацію про рекламу, пов’язану з політикою та іншими питаннями.

Facebook при цьому створить спеціальну загальнодоступну бібліотеку для рекламних оголошень, яка до семи років зберігатиме інформацію про діапазон бюджету кожної реклами, її охоплення та демографію тих, хто саме її переглянув, включно з віком, статтю та місцезнаходженням.

Щоправда, незрозуміло, коли в Україні набуде чинності цей новий захід. Україна – мішень російських кампаній з дезінформації, яку поширюють через традиційні ЗМІ та соціальні медіа, і особливо у Facebook.

Офіційний Київ протягом багатьох років скаржився на захоплення акаунтів та на «фейкові новини» як частину того, що президент України Петро Порошенко називає «гібридною агресією проти нашої нації».

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін заявив Радіо Свобода, що минулого тижня в Києві зустрічався з представниками Facebook, щоб обговорити нові рекламні заходи, і що він задоволений ними.

«Я наголосив, що ми стежили за шкідливою діяльністю на Facebook. Ми вважаємо, що цілком можливо, що Кремль є джерелом цієї ворожої діяльності», – сказав він. «Ми вітаємо позитивні кроки [Facebook] у цій сфері».

Західні спецслужби та фахівці з дезінформації звинувачували своїх російських колег у кібер-втручанні у референдум щодо «Брекзит» у Британії, президентські вибори у США у 2016 році, а також у президентські вибори у Франції та національні вибори у Німеччині.

Ішлося і про ймовірний фішинг, хакерські атаки чи спроби хакерських атак, а також про компоненти соціальних мереж, такі як використання фіктивних осіб та організацій для підживлення дебатів, що сіють розбрат у суспільстві.

Ефективні заходи?

Експерти привітали останній крок Facebook, але застерігли, що це навряд чи повністю знищить російську дезінформацію.

«Впровадження регулювань щодо політичної реклами є гарним першим кроком у боротьбі з дезінформацією, пов’язаною з виборами, але особливо в такій державі, як Україна, яка протягом багатьох років була лабораторією Росії для тестування та відточення тактики дезінформації, цього недостатньо», – пояснила в коментарі Радіо Свобода Ніна Янковіц, глобальний співробітник Інституту Кеннана при Центрі Вілсона у Вашингтоні, що зосереджує увагу на російській дезінформації. Проте вона застерегла, що «ці правила реклами можна легко обійти, особливо в такій державі, як Україна, яка має багато зв’язків із Росією».

«Непрофесіоналам, не кажучи вже про представника російських спецслужб, було б легко використати лазівки в географічних вимогах і все одно купувати рекламу», – додала Янковіц.

Нові заходи Facebook з’явилися після того, як компанія на початку цього місяця заявила, що видалила сотні сторінок, груп і акаунтів на своїх платформах Facebook і Instagram, які, як виявили, були частиною двох операцій онлайн-дезінформації, орієнтованих на користувачів на пострадянському просторі.

«Дві операції, які ми виявили, походять із Росії, і одна була активна в різних країнах, а інша була специфічною саме для України», – заявив голова Facebook із політики кібербезпеки Натаніель Ґляйхер 17 січня.

Facebook встановив, що працівники російського державного інформаційного агентства «Спутник» «мають зв’язки» із 364 сторінками та акаунтами, що використовуються в одній із таких операцій.