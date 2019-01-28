Facebook пояснює, як діятиме під час виборів в Україні

Соціальна мережа Facebook заявила 28 січня, що заборонить розміщувати в своєму українському сегменті виборчі оголошення, куплені за межами України під час президентської кампанії.

Цей крок є частиною глобальної реакції соціальної мережі на поширення неправдивих повідомлень серед 2 мільярдів користувачів. Такі дії вітаються офіційними особами в Києві.

Україна впродовж кількох років звертала увагу керівництва Facebook на кампанії дезінформації, підтримувані Москвою, включно з фейковими новинами, що мають на меті викликати недовіру до нинішнього прозахідного уряду, виправдати анексію Криму та підтримку Росією бойовиків на сході країни.

Facebook оголосив також про зусилля, спрямовані на захист виборів цього року в Індії, Ізраїлі та Нігерії.