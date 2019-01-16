Facebook обмежить розміщення політичної реклами, зокрема й в Україні – Reuters

Соцмережа Facebook зробить більш жорсткими правила реклами для країн, де плануються вибори у 2019 році, в тому числі й України, повідомляє інформаційна агенція Reuters.

За даними агенції, компанія планує розширити правила та інструменти політичної реклами на своєму сайті, щоб завадити втручанням у вибори в Україні, Індії й Європейському Союзі перед важливими виборами, які мають відбутися протягом кількох наступних місяців.

Як зазначають у Reuters, купівля реклами на Facebook розширює аудиторію для політичної агітації, але у деяких випадках спроби вплинути на виборця можуть порушувати правила передвиборчої кампанії і політику самої соцмережі.

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Під тиском урядів по всьому світу Facebook у 2018 році запровадив кілька ініціатив, які мали на меті посилити контроль за політичною рекламою.

Як заявила директор Facebook з глобальної політики й інформаційного просування Кеті Харбат, починаючи з 16 січня в Нігерії запускати передвиборчу рекламу зможуть тільки рекламодавці, які розташовані безпосередньо на території цієї країни.

Вибори президента в Нігерії заплановані на 16 лютого.

Така ж політика з лютого набуде чинності й щодо України.

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В Індії, де навесні обиратимуть членів парламенту, Facebook планує зібрати всю передвиборчу рекламу у онлайн-бібліотеці з функцією пошуку, стверджує директор з управління продуктами соцмережі Роб Лезерн.​

Такі ж бібліотеки були запущені в Сполучених Штатах, Бразилії і Великій Британії минулого року.

«Ми вчимося на прикладі кожної країни. Ми знаємо, що не будемо бездоганними, але наша мета – постійно, безперервно вдосконалюватись», – заявив Лезерн.

Через інформацію про іноземне втручання у вибори в США 2016 року через Facebook директору і засновнику соцмережі Марку Цукербергу довелося свідчити в Конгресі та Європарламенті навесні 2018 року.

У грудні 2018 року дослідники, які працювали на Сенат США, дійшли висновку, що пов’язане з урядом Росії «Агентство Інтернет-досліджень» використовувало медійну рекламу і дописи на підроблених сторінках для підтримки кандидатури Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році.

Росія ці звинувачення відкидає.

У листопаді 2018 року Facebook заблокував 115 облікових записів своїх користувачів після того, як влада США сповістила про їхню підозрілу активність, яка може бути пов’язана з іноземною країною. Ця заява американського уряду була оприлюднена перед виборами до Конгресу США.

Чергові вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.