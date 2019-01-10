Старші люди і консерватори більш схильні поширювати фейки – дослідження

Користувачі Facebook у віці понад 65 років і консерватори частіше поширюють неправдиві новини в цій соціальній мережі, ніж їхні молодші або ліберальніші колеги. Про це свідчить оприлюднене 9 січня дослідження науковців із американських Прінстонського та Нью-Йоркського університетів, повідомляє агентство France-Presse.

Дослідники проаналізували Facebook-повідомлення близько 1200 людей, які погодилися поділитися своїми даними після президентських виборів у США 2016 року. Після цього вони порівнювали посилання, які респонденти поширювали на Facebook, з кількома списками сайтів, відомих поширенням фейкової інформації. Дослідження, опубліковане в Science Advances, показало, що менш ніж 8,5% респондентів ділилися сумнівними посиланнями.

Виявилося, що серед тих, хто робив це, переважали люди старшого віку або ті, хто визначали себе як консерваторів. Фактично користувачі, старші за 65 років, незалежно від політичної приналежності поширили «майже всемеро більше статей із сайтів фейкових новин», ніж користувачі віком від 18 до 29-років, наймолодшої вікової групи, що була об’єктом вивчення.

«Жодна інша демографічна характеристика не має такого чіткого впливу на поширення фейкових новин. Цілком можливо, що покоління американців віком понад 60 років не має рівня цифрової медіаграмотності, необхідного для надійного визначення достовірності новин, що поширюються в інтернеті», – вважають науковці.

Вони також припустили, що важливий і вплив старіння на пам’ять. «З цієї точки зору, пам'ять погіршується з віком таким чином, що особливо підриває опір« ілюзіям правди», – додали дослідники.

Соціальна мережа Facebook опинилася під вогнем критики через те, що не зупинила маніпулювання інформацією та дезінформацією, у тому числі від російських «фабрик тролів», під час виборів у США 2016 року.