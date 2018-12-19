У Росії погрожують оштрафувати Facebook і Twitter

Голова російського Роскомнагляду Олександр Жаров пригрозив штрафом у п’ять тисяч рублів (близько 75 доларів) соціальним мережам Facebook і Twitter. Він не виключив застосування більших штрафів проти компаній, якщо ті продовжать зберігати дані російських користувачів поза територією Росії, повідомляє російське державне агентство новин ТАСС.

Голова Роскомнагляду повідомив, що відомство направило попередження компаніям Facebook і Twitter, зажадавши від них дотримуватися російських законів. Якщо протягом 30 днів не надійде «юридично значуща відповідь», відомство попросить суд оштрафувати соціальні мережі і визначити граничний термін для переведення даних користувачів у Росію.

За словами Жарова, варіант блокування соцмереж не розглядається. Пропонується накласти більші штрафи в разі відмови компаній від дотримання законодавства Росії.

11 грудня Роскомнагляд оштрафував компанію Google за те, що її пошукова система не фільтрує результати пошуку в інтернеті, через що користувачі в Росії можуть знайти заборонений контент.

У 2017 році в Росії вступив в силу закон про зберігання персональних даних російських користувачів на закордонних серверах. Хоча зберігати ці дані за межами Росії тепер заборонено, на практиці закон досі не запрацював: основні світові соцмережі, такі як Facebook і Twitter, поки що не мають у Росії відповідних серверів.