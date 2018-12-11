Роскомнадзор оштрафував Google на 500 тисяч рублів

Корпорацію Google оштрафують на 500 тисяч рублів за невиконання російського закону, який зобов’язує підключатися до реєстру заборонених сайтів і виключати їх з пошукової видачі. Про це у вівторок повідомили в Роскомнадзорі.

В кінці листопада відносно Google в Росії порушено адміністративну справу за статтею про невиконання обов’язків оператором пошукової системи. До цього Роскомназдор попереджав Google про можливий штраф.

Повідомлялося, що заступник голови Роскомнадзору Вадим Суботін провів переговори з директором департаменту Google по взаємодії з органами держвлади Дороном Авні. За підсумками зустрічі Суботін зазначив, що Google висловив бажання дотримуватися російського законодавства, а для підключення до реєстру Роскомнадзору компанії потрібно вирішити лише кілька технічних нюансів.

У Росії заборонені до розповсюдження матеріали, внесені до федерального списку екстремістських. У цьому списку – більше ніж 4500 позицій. Крім того, «Роскомнагляд» блокує сайти, щодо яких ухвалене судове рішення про те, що вони порушують законодавство. Відомство може за низкою підстав заблокувати сайти і в позасудовому порядку – наприклад, за поданням генпрокуратури Росії можуть блокуватися сайти із закликами до неузгоджених мітингів.