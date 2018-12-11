Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Грудень 2018, Київ 14:07
Новини | Міжнародні

Роскомнадзор оштрафував Google на 500 тисяч рублів

В кінці листопада відносно Google в Росії порушено адміністративну справу за статтею про невиконання обов’язків оператором пошукової системи

Дивитись коментарі

Корпорацію Google оштрафують на 500 тисяч рублів за невиконання російського закону, який зобов’язує підключатися до реєстру заборонених сайтів і виключати їх з пошукової видачі. Про це у вівторок повідомили в Роскомнадзорі.

В кінці листопада відносно Google в Росії порушено адміністративну справу за статтею про невиконання обов’язків оператором пошукової системи. До цього Роскомназдор попереджав Google про можливий штраф.

Повідомлялося, що заступник голови Роскомнадзору Вадим Суботін провів переговори з директором департаменту Google по взаємодії з органами держвлади Дороном Авні. За підсумками зустрічі Суботін зазначив, що Google висловив бажання дотримуватися російського законодавства, а для підключення до реєстру Роскомнадзору компанії потрібно вирішити лише кілька технічних нюансів.

У Росії заборонені до розповсюдження матеріали, внесені до федерального списку екстремістських. У цьому списку – більше ніж 4500 позицій. Крім того, «Роскомнагляд» блокує сайти, щодо яких ухвалене судове рішення про те, що вони порушують законодавство. Відомство може за низкою підстав заблокувати сайти і в позасудовому порядку – наприклад, за поданням генпрокуратури Росії можуть блокуватися сайти із закликами до неузгоджених мітингів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG