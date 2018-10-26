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26 Жовтень 2018, Київ 11:39
Новини | Міжнародні

Google: 48 співробітників були звільнені за сексуальні домагання

Гендиректор Google Сундар Пічаї заявив. що компанія дуже серйозно ставиться до безпеки своїх співробітників на робочому місці

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Компанія Google повідомляє, що за два роки звільнила 48 співробітників через звинувачення в сексуальних домаганнях. Серед них опинилися 13 топ-менеджерів.

Про це йдеться в листі генерального директора компанії Сундара Пічаї, в якому він 25 жовтня повідомив, що Google дуже серйозно ставиться до безпеки своїх співробітників на робочому місці і посилює ставлення до неналежної поведінки, розслідуючи кожну скаргу.

Він додав, що жоден зі звільнених співробітників, яких звинуватили в сексуальних домаганнях, не отримав вихідну допомогу.

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Лист гендиректора Google до співробітників став відповіддю на статтю в New York Times, в якій повідомлялося, що розробник операційної системи Android Енді Рубін отримав 90 мільйонів доларів після його звільнення з компанії, незважаючи на те, що на його адресу були висунуті звинувачення в неналежній поведінці.

Рубін відкинув ці звинувачення і назвав їх «частиною наклепницької кампанії колишньої дружини» перед розлученням.

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