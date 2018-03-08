«Геть кухонне рабство» – іспанки влаштували нічну демонстрацію за рівні права та проти насильства над жінками. Вони закликали почати загальнонаціональний страйк і припинити виконувати рутинні справи. Акція на вулицях Мадрида вийшла досить гучною – сотні жінок стукали по каструлях і голосно кричали. Жінки вимагали припинити дискримінацію, домагання і домашнє насильство, забезпечити їм рівні з чоловіками можливості при працевлаштуванні і справедливу зарплату – зараз іспанки отримують в середньому на 15 відсотків менше, ніж їхні колеги протилежної статі. Один з головних закликів активісток – покласти край культурі «мачо», яка процвітає в Іспанії. Організатори страйку закликали жінок по всій країні припинити виконувати рутинні справи, які часто залишаються непоміченими, – відводити дітей у школу, готувати, прати і прибирати. До акції приєдналися учителі, журналісти, медики і політики, включно з мерами Мадрида і Барселони Мануелою Кармена і Адою Колау. (Відео Reuters)