Звіт: 85 відсотків жінок-депутатів зазнали психологічного насильства в європейських парламентах

Психологічного насильства у європейських парламентах зазнали 85 відсотків жінок-депутаток. Про це йдеться у звіті про дослідження, проведене Міжпарламентським союзом та Парламентською асамблеєю Ради Європи.

У дослідженні взяли участь 123 жінки з 45 європейських країн: 81 жінка-депутат, 42 – представниці парламентського персоналу.

З числа опитаних жінок 47 відсотків заявили, що отримували погрози смерті, зґвалтування або побиття; 68 відсотків стали об’єктами сексистських коментарів стосовно їх гендеру чи зовнішності.

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Дослідження свідчить, що 25 відсотків опитаних жінок-депутатів зазнали сексуального насильства під час роботи в парламенті. Серед персоналу цей показник сягає 40 відсотків.

58 відсотків жінок заявили, що стикалися з погрозами сексистського характеру в соціальних мережах.

Про вказані інциденти повідомили лише 23,5 відсотків жінок-депутатів та шість відсотків постраждалих з числа парламентського персоналу, йдеться у звіті. При цьому деякі опитані зазначили, що у парламенті відсутні механізми сповіщення про випадки переслідування чи насильства.