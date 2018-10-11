Без бантиків і прикрас: чотири сфери порушення прав дівчат в Україні

Київ – Всесвітній день дівчат відзначають 11 жовтня. Таку ініціативу запровадила Організація Об’єднаних Націй у 2012 році, аби привернути увагу до дискримінації дівчат і молодих жінок в різних сферах через їхню стать. Цього року темою для обговорення ООН називає забезпечення рівного доступу дівчат до освіти та забезпечення їхньої працездатності. Минулого року це було реагування на надзвичайні ситуації та планування стійкості. Радіо Свобода зібрало найбільш поширені порушення прав дівчат та дискримінаційні практики щодо них в Україні та світі.

1. «Сиди чемно, ти ж дівчинка»

Методики виховання навіть найменших дівчаток і хлопчиків відрізняються, і це впливає на все – на одяг та іграшки, які пропонують дітям бренди, на моделі поведінки, які заохочуються, зауважує Ірина Виртосу з Центру інформації про права людини.

Дівчинка має так само пізнавати світ, як і хлопчик

«Наприклад, моїй дочці десять місяців, і мені зручніше вдягати на неї умовно «чоловічий» одяг – темніших кольорів штани, бо дитина повзає. Зате всі навколо починають говорити: о, який гарний хлопчик – тому що очікують, що дівчинка має бути у рожевому, у гарній сукенці, що дуже незручно, і сидіти чемно. Мені здається, оцей підхід, що дівчатка мають бути чемними, охайними, не повзати, бути при бантику – це дуже гарно і мило, але непрактично і пізніше навіть небезпечно, тому що дівчинка має так само пізнавати світ, як і хлопчик», – каже вона.

На переконання експертки, дівчатам змалечку треба говорити, що вони можуть бути тими, ким вони хочуть бути.

2. Булінг і домагання

Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони здоров’я 2016 року, Україна посідає дев’яте місце серед 42 досліджених країн за відсотком жертв булінгу серед 15-річних. За даними Міністерства освіти, у 2017 році в українських школах було близько 109 тисяч звернень до психологів через цькування.

Необ’єктивне ставлення до можливостей та досягнень дівчаток часом виливається у цькування у навчальних закладах, зазначає Нарміна Стрішенець, голова комунікаційного відділу українського представництва «ООН-Жінки».

Дівчата у віці шести років уже рефлексують, що до них ставляться, як до менш вартісних, менш перспективних, ніж хлопці

«Є світова статистика, що дівчата у віці шести років уже рефлексують, що до них ставляться як до менш вартісних, менш перспективних, ніж хлопці. У підлітковому віці це пов’язано із стереотипними уявленнями патріархальної культури, коли до них ставляться як до сексуальних об’єктів. І це складна ситуація, коли вони мають адекватно реагувати на це: не миритися з цим, не сприймати це як норму, а саме мати знання про те, що це неприпустимо», – зазначає вона.

2 жовтня Верховна Рада України схвалила за основу законопроект № 8584, який визначає поняття булінгу і встановлює адміністративну відповідальність за нього.

3. «Чоловічі» і «жіночі» професії

Серед мільярда молодих людей – у тому числі 600 мільйонів дівчат-підлітків, що почнуть працювати у наступні десять років – близько 90% тих, хто живе у країнах, які розвиваються, зазначають в ООН. За прогнозом організації, ці люди можуть врешті виявитися залученими до тіньового сектору економіки, де будуть отримувати низьку зарплату або жодної, зазнаючи експлуатації та порушення прав.

Попри те, що офіційно в Україні немає заборонених для жінок професій, окремі напрямки навчання – такі, як вивчення ІТ-технологій, наприклад, – вважаються «чоловічими», каже Нарміна Стрішенець. За її словами, ці стереотипи транслюються і батьками, і вчителями – і це впливає на вибір дитиною майбутньої професії.

«Дівчатка часто фокусуються на менш оплачуваних потенційних професійних напрямках, і в подальшому упродовж життя отримують, відповідно, меншу зарплату і менше користуються соціальними благами», – зауважує Стрішенець.

4. Ранні шлюби

Проблема ранніх шлюбів була першою, на що звернули увагу в ООН, коли засновували День дівчаток.

За даними організації, загалом у світі близько 700 мільйонів жінок, які вийшли заміж у ранньому віці, третина із них одружилася до 15 років. В основному це означає брак знань про репродуктивне здоров’я, ранню вагітність, а також припинення навчання, мовиться у заяві ООН до Дня дівчат.

Нещодавно стало відомо про страту в Ірані 21-річної дівчини Зейнаб Секаанванд Локран, яка звинувачувалася у вбивстві свого чоловіка п’ять років тому, коли їй було 17.

Підсудна звертала увагу суду, що після затримання її неодноразово били, а під час судового процесу факти домашнього насилля не були належним чином розглянуті. До неї не допускали адвоката до останнього судового засідання, на якому вона знову відмовилася від зробленого раніше зізнання.

Нині в Україні 18 років є офіційно дозволеним віком, із якого можна одружуватися як хлопчикам, так і дівчатам, зазначає представниця омбудсмана Аксана Філіпішина. Водночас, за її словами, є вразливі групи дівчат, щодо яких є загроза застосування таких практик і сьогодні.

«Зокрема, якщо ми будемо говорити про дівчаток із числа ромів, то так само вони зазнають дискримінації, це проблема і з ранніми шлюбами, і з народженням раннім дітей – у 12,13, 14 років», – зауважує Філіпішина.

На її думку, у такі соціальні групи держава втручається дуже обережно і неохоче, і через це ситуація не змінюється.