У Болгарії підтвердили сексуальний напад на вбиту журналістку-розслідувача

Міністр внутрішніх справ Болгарії Младен Маринов підтвердив, що 30-річна журналістка-розслідувач Вікторія Маринова (не родичка міністрові), про розслідування вбивства якої силовики повідомляли раніше 7 жовтня, перед її вбивством зазнала зґвалтування.

Правоохоронці Болгарії заявляли напередодні, що розслідують убивство Маринової, щоб встановити, чи пов’язане вбивство з її роботою.

Як повідомляв на прес-конференції заступник керівника управління Міністерства внутрішніх справ у місті Русе на півночі країни Іліян Енчев, тіло жінки виявив перехожий у міському парку 6 жовтня. Спершу його не вдавалося впізнати, бо при ньому не було документів чи мобільного телефону.

Як додав прокурор Ґеорґі Ґеорґієв, жінка загинула внаслідок «комбінованої травми голови і задушення». Також на місці нападу бракувало деяких предметів її одягу. Але тоді прокурор відмовився уточнювати, чи є ознаки зґвалтування, і сказав лише, що слідство розглядає кілька теорій, від випадкового нападу до нападу, пов’язаного з роботою вбитої.

Вікторія Маринова багато років вела на місцевому приватному телеканалі «ТВН» шоу про стиль життя, вона також була членом керівництва каналу. Кілька місяців тому вона стала вести програму журналістських розслідувань «Детектор». Останній випуск програми був присвячений розслідуванню ймовірної корупції з участю приватних компаній, які нецільовим чином витрачали фінансування від Європейського союзу.

На урядовій нараді чільних силовиків 7 жовтня, яка була запланована раніше, прем’єр-міністр Бойко Борисов пообіцяв, що справа буде розкрита.

Хоча наразі не ясно, чи пов’язане вбивство Маринової з її роботою, кілька організацій захисту журналістів у Європі вже виступили з заявами і закликами належно розслідувати цей злочин.