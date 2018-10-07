У Болгарії розслідують убивство журналістки-розслідувача

Правоохоронці Болгарії заявляють, що розслідують убивство журналістки-розслідувача Вікторії Маринової, щоб встановити, чи пов’язане вбивство з її роботою.

Як повідомив на прес-конференції заступник керівника управління Міністерства внутрішніх справ у місті Русе на півночі країни Іліян Енчев, тіло жінки виявив перехожий у міському парку 6 жовтня. Спершу його не вдавалося впізнати, бо при ньому не було документів чи мобільного телефону.

Як додав прокурор Ґеорґі Ґеорґієв, коли тіло ідентифікували, стало ясно, що при вбитій не було також ключів від авта, окулярів тощо. Також бракувало деяких предметів її одягу.

Маринова загинула внаслідок «комбінованої травми голови і задушення», сказав він. Прокурор відмовився уточнювати, чи є ознаки сексуального нападу, і сказав лише, що слідство розглядає кілька теорій, від випадкового нападу до нападу, пов’язаного з роботою вбитої.

У приватній телекомпанії «ТВН», де працювала Маринова, Радіо Свобода підтвердили її смерть, але коментувати не стали, порадивши почекати на офіційну заяву станції.

За повідомленням місцевих засобів інформації, в час нападу Маринова, ймовірно, робила в парку пробіжку, щоб потренуватися перед планованою участю в масовому забігу.

Вікторія Маринова багато років вела на телеканалі шоу про стиль життя, вона також була членом керівництва каналу. Кілька місяців тому вона стала вести програму журналістських розслідувань «Детектор». Останній випуск програми був присвячений розслідуванню ймовірної корупції з участю приватних компаній, які нецільовим чином витрачали фінансування від Європейського союзу.

На урядовій нараді чільних силовиків 7 жовтня, яка була запланована раніше, прем’єр-міністр Бойко Борисов пообіцяв, що справа буде розкрита.

Хоча наразі не ясно, чи пов’язане вбивство Маринової з її роботою, кілька організацій захисту журналістів у Європі вже виступили з заявами і закликами належно розслідувати цей злочин.