У Нью-Йорку узаконили третю стать

Жителі американського Нью-Йорка зможуть вказувати у своїх особистих документах третю – «невизначену» стать, крім чоловічої і жіночої. Відповідний документ 10 жовтня підписав мер міста Білл де Блазіо. Він почне діяти з нового року.

Це рішення покликане задовольнити потреби тих, «кому протягом багатьох років доводилося жити з паперами, що не відповідають їхньому світогляду», пояснив Білл де Блазіо. Нововведення призначене для тих, хто не відчуває себе ні чоловіком, ні жінкою.

Підписаний мером документ скасовує вимогу, згідно з якою для зміни статі в свідоцтві про народження, потрібна була довідка від лікаря.

Зараз вказувати стать як «невизначену» можуть жителі Австралії. Там офіційно передбачені три статеві групи: жінки, чоловіки і «невизначені».

Вказувати в документах «різну» стать або «інтерсекс» дозволили в 2017 році в Німеччині. Від 2013 року в країні цю графу можна було залишати порожньою. До кінця 2018 року в законодавство Німеччини мають нести необхідні поправки.