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10 Жовтень 2018, Київ 21:43
Новини | Міжнародні

В акції ЛГБТ в Косові взяли участь міністр євроінтеграції та мер столиці

Прайд-парад «Ім'я свободи» в Косові, 10 жовтня 2018 року

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Міністр у справах європейської інтеграції Косова Дхурата Ходжа та мер столиці Приштини Шпенд Ахметі 10 жовтня взяли участь у другому прайд-параді представників спільноти ЛГБТ в цій країні. Вони приєдналися до кількох сотень інших людей на акції під назвою «Ім'я свободи». Голова офісу Європейського союзу в Косові Наталія Апостолова також була учасницею заходу.

Хода за масової присутності поліційних підрозділів розпочалася на центральній площі Скандербег у Приштині та закінчилася на відстані приблизно півкілометра.

Перед заходом, який був завершальним у Pristina 2018 Pride Week, організатори закликали політиків та активістів громадянського суспільства підтримати право членів ЛГБТ-спільноти на свободу вираження поглядів, сексуальну орієнтацію та відчуття безпеки.

Спостерігачі кажуть, що члени ЛГБТ-спільноти продовжують стикатися з широкомасштабною дискримінацією в переважно мусульманській країні, де значна частина суспільства є соціально консервативною.

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