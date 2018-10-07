У Румунії через низьку явку не відбувся референдум про одностатеві шлюби

У Румунії через низьку явку виборців визнаний таким, що не відбувся, конституційний референдум щодо визначення поняття родини в Конституції країни, що мав би виключити можливість визнання одностатевих шлюбів.

За даними Центрального виборчого бюро, протягом двох днів референдуму, 6 і 7 жовтня, в ньому взяли участь лише 20,41 відсотка від зареєстрованих виборців. Для того, щоб референдум відбувся, необхідна була учать принаймні 30%.

Відтак результати референдуму рахувати не будуть. За даними опитувань напередодні голосування, на підтримку питання референдуму мали намір голосувати близько 90 відсотків від тих, хто збирався брати участь.

Референдум мав на меті затвердити зміну статті Конституції, яка нині визначає родину як союз між «членами подружжя», без вказівок на стать. Ініціатори прагнули змінити це на союз «між чоловіком і жінкою».

Нині чинний Цивільний кодекс Румунії вже забороняє одностатеві шлюби. Але ініціатори прагнули, внісши цю заборону до Конституції, ускладнити можливість визнання таких шлюбів у майбутньому.

Крім того, наприкінці вересня Конституційний суд Румунії ухвалив, що одностатеві пари мають такі самі права на приватне і родинне життя, як і різностатеві. Так було ухвалено на виконання рішення Європейського суду, який встановив, що Румунія як член Європейського союзу мусить визнати свідоцтво про одруження одностатевої пари, видане в країні ЄС, де такі шлюби визнаються.

Наразі не ясно, чи консервативні рухи, які ініціювали нинішній референдум, спробують влаштувати його знову.

За запровадження конституційної заборони виступали впливова Румунська православна церква, а також усі, крім однієї, парламентські партії. Деякі сили виступали за бойкот референдуму, ще деякі зберігали нейтралітет. Проти питання референдуму в консервативній Румунії не виступав майже ніхто з політиків, лише правозахисники й ЛГБТ-активісти.

Рішення уряду Румунії провести такий референдум викликало стривоженість і в Європейському союзі, де Бухарестові нагадували про його зобов’язання в галузі прав людини.

У Румунії гомосексуальні відносини декриміналізовані з 2001 року, але дискримінація членів ЛГБТ-спільноти широко розповсюджена. Супротивники пропонованої конституційної зміни застерігали, що вона є спробою перетворити ЛГБТ-спільноту на громадян «другого класу» і може зіштовхнути країну на популістський авторитарний шлях.