Суд у Румунії дозволив називати одностатеві пари сім’ями

Конституційний суд Румунії ухвалив, що одностатеві пари можуть вважатися сім’ями, а відносини між людьми однієї статі нічим не відрізняються від співжиття гетеросексуалів, повідомляє агентство «Франс Прес».

У червні суд Євросоюзу в Люксембурзі суд виніс рішення, згідно з яким країна ЄС зобов’язана визнати одностатевий шлюб для надання дозволу на проживання партнерові, в якого немає європейського громадянства, навіть якщо в цій державі не дозволені такі союзи. Прецедентом став випадок з укладенням одностатевого шлюбу між громадянами Румунії і США, зареєстрованого в Бельгії.

У 2012 році ця пара вирішила оселитися в Румунії, проте американцю відмовили в дозволі на проживання, оскільки румунська влада не визнає одностатеві шлюби. Подружжя подало позов до Конституційного суду Румунії, який перенаправив його в суд Євросоюзу в Люксембурзі.

На 6-7 жовтня в Румунії запланований референдум, ініціатори якого намагають обмежити конституційне визначення «сім’ї» як союзу між чоловіком і жінкою. Зараз у Конституції Румунії шлюб визначається як «подружній союз».