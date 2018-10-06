У Румунії почався скандальний «сімейний» референдум

У Румунії відбувається референдум щодо змін до конституції, які ускладнять легалізацію одностатевих шлюбів.

Запропонована поправка може змінити визначення сім'ї, як це викладено в основному законі країни, щоб зробити шлюб «об'єднанням між чоловіком і жінкою» замість «союзу між подружжям», як це сформульовано зараз.

Голосування триватиме 6-7 жовтня.

Референдум вимагає наявності 30 відсотків голосів зареєстрованих виборців. Запропонована зміна перешкоджатиме будь-яким спробам легалізувати одностатевий шлюб через законодавство.

Румунське законодавство вже забороняє одностатеві шлюби. Але противники загаданих змін до конституції кажуть, що нова конституційна мова – це спроба зробити людей ЛГБТ більш схожими на громадян другого сорту, а також маргіналізувати матерів та батьків, що виховують дітей самотужки, а також цивільні пари, які не перебувають у зареєтрованому шлюбі.

Конституційний суд Румунії наприкінці вересня ухвалив, що одностатеві пари можуть вважатися сім’ями, а відносини між людьми однієї статі нічим не відрізняються від співжиття гетеросексуалів.

У червні суд Євросоюзу в Люксембурзі суд виніс рішення, згідно з яким країна ЄС зобов’язана визнати одностатевий шлюб для надання дозволу на проживання партнерові, в якого немає європейського громадянства, навіть якщо в цій державі не дозволені такі союзи. Прецедентом став випадок з укладенням одностатевого шлюбу між громадянами Румунії і США, зареєстрованого в Бельгії.

У 2012 році ця пара вирішила оселитися в Румунії, проте американцю відмовили в дозволі на проживання, оскільки румунська влада не визнає одностатеві шлюби. Подружжя подало позов до Конституційного суду Румунії, який перенаправив його в суд Євросоюзу в Люксембурзі.