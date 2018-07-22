У Кривому Розі противники «Маршу рівності» провели свою акцію

У Кривому Розі противники проведення «Маршу рівності» на підтримку ЛГБТ провели свою акцію просто неба. За їхніми даними, на захід на площі Молодіжній зібралось близько 500 людей, в основному представники громадських організацій та віряни різних конфесій.

У руках вони тримали плакати з написами «Сім’я безцінна, коли традиційна», «Всі разом за сім’ю». Представники релігійних організацій провели спільний молебень та імпровізований мітинг.

За інформацією учасників, зранку поліція створила псевдолокацію маршу ЛГБТ на площі Олександра Поля в Кривому Розі, поставивши там загороджувальні сітки, однак у цей час марш відбувся зовсім в іншому місці, приблизно за 30 кілометрів від центру міста.

«Ми туди й не збирались. Ми провели свій імпровізований мітинг на площі неподалік від пам’ятника Козаку Рогу. Основний наш посил був такий – місцева влада допустила це («Марш рівності» ЛГБТ-спільноти – ред.), а ми висловлюємо свій протест. Також говорилось про те, що для забезпечення безпеки 20 людей, які пройшли всього якихось сто метрів, були витрачені величезні кошти й ресурси, адже той марш охороняло 1000-1200 правоохоронців», – розповів Радіо Свобода заступник голови обласного осередку ВО «Свобода» Дмитро Білоненко.

За словами організаторів, ще напередодні представники правих сил і релігійних громад у Кривому Розі заявили, що не планують ніяких силових акцій щодо учасників ЛГБТ-маршу, адже вони «тільки на це й розраховують», та поліція вжила безпрецедентних заходів безпеки.

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22 липня в Кривому Розі відбувся «Марш рівності» на підтримку ЛГБТ, у якому взяло участь кілька десятків людей. Місце і час проведення ні організатори, ні поліція не розголошували. Раніше суд у Кривому Розі відмовив райраді у забороні проведення цього маршу.

В оргкомітеті маршу Радіо Свобода повідомили, що захід був запланований як «суто правозахисний захід», до якого могли долучитись не тільки представники ЛГБТ-спільноти, а й представники інших суспільних груп, які відчувають дискримінацію.

30 червня у Кривому Розі невідомі напали на одного з організаторів фестивалю «КривбасПрайд» Бориса Золотченка. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).