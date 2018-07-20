Суд у Кривому Розі відмовив райраді у забороні проведення «Маршу рівності»

Суд у Кривому Розі відмовив райраді у забороні проведення маршу ЛГБТ-спільноти «КривбасПрайд» цими вихідними. Як повідомили у п’ятницю в Криворізькій міськраді, із заявою до суду зверталась Металургійна райрада міста, однак суд ухвалив рішення про відмову.

На сесії в п’ятницю депутати Криворізької міськради також поставили на голосування петицію з вимогою заборонити захід, однак для підтримки документу забракло голосів.

В оргкомітеті «КривбасПрайд» у п’ятницю Радіо Свобода повідомили, що Марш рівності запланований як «суто правозахисний захід», до якого можуть долучитись не тільки представники ЛГБТ-спільноти, а й представники інших суспільних груп, які відчувають дискримінацію. Як зазначив один з координаторів Борис Золотченко, захід не передбачає використання елементів травесті-шоу, екстравагантного одягу чи аксесуарів.

«Ми очікуємо, що в день маршу правоохоронні органи виконають свої обов’язки на належному рівні, і ми зможемо реалізувати наше право на мирні зібрання», – зазначив Борис Золотченко.

Однак місце і час проведеня Маршу рівності ані оргкомітет, ані поліція не розголошують.

Раніше в Металургійній міськраді міста заявили, що 22 липня в Кривому Розі мали пройти одразу кілька заходів: марш ініціативної групи «КривбасПрайд» на підтримку ЛГБТ та мирна хода громадських організацій з нагоди четвертої річниці визволення Сєвєродонецька. Райрада попросила організаторів усіх заходів відмовитись від проведення, щоб «уникнути конфліктів», інакше – звернеться до суду.

На це в оргкомітеті «КривбасПрайду» відповіли, що готові обговорити зміну місця Маршу рівності, але відмовитись від проведення заходу не збираються.

На сайті мерії Кривого Рогу була зареєстрована петиція про заборону заходу ЛГБТ-спільноти, під нею зібрали необхідну для розгляду кількість підписів.

30 червня у Кривому Розі невідомі напали на одного з організаторів фестивалю «КривбасПрайд» Бориса Золотченка. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).