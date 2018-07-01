У центрі Кривого Рогу напали на одного з організаторів Маршу рівності

У центрі Кривого Рогу напали на активіста Бориса Золотченка – одного з організаторів фестивалю «КривбасПрайд», в рамках якого планується проведення Маршу рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Як повідомив активіст у неділю в коментарі для Радіо Свобода, інцидент стався напередодні ввечері, коли він із товаришами повертався із засідання оргкомітету заходу. За його словами, нападників було щонайменше десять осіб: вони зайшли зі спини й кілька разів вдарили його по голові, а потім швидко зникли. Як розповів Борис Золотченко, він устиг побачити їхній схожий одяг, а також устиг запам’ятати кількох в обличчя.

«Ці люди йшли майже шеренгою, це було біля педінституту, тому спершу ми подумали, що це якась спортивна команда. У частини людей були білі футболки з якимось чорним написом на грудях. За кілька секунд до нападу вони стали один з одним перемовлятись. Потім вони прискорили крок, оточили мене. Я зараз не можу вам відтворити їхню фразу, але вони натякали на мене як організатора заходу. Це свідчило про те, що вони мене впізнали. Явно знали, що я публічна людина, займаюсь правозахистом, відстоюю права ЛГБТ-спільноти. Потім пішли удари по голові, я втратив рівновагу. Тоді вони швидко зникли. Ті, хто були зі мною, не постраждали», – сказав він.

Як розповів Борис Золотченко, поліція на виклик не приїхала, а в райвідділку заяву з його слів «склали некоректно».

«Мене доправили до лікарні, обстежили, констатували забиття м’яких тканин. Але це ще не все обстеження. Справа в тому, що нещодавно я переніс операцію і не виключені внутрішні кровотечі, тому я все ще обстежуюсь в лікарні. Поліція на виклик не приїхала. В Металургійному райвідділі поліції через забиття руки я не зміг написати заяву. Заяву з моїх слів писав поліцейський. Коли я взяв прочитати, то зрозумів, що частина моїх слів не записана, частина – спотворена. І виходило так, що нібито на вулиці побилося дві компанії. Я не став це підписувати. Я вирішив написати заяву сам пізніше або відправити її поштою», – повідомив Борис Золотченко.

Як зазначив активіст, це вже не перший напад на нього за останні півроку: щодо першого нападу, який стався у січні нинішнього року вночі, не було свідків й записів з камер спостереження, тому та справа закрита.

Водночас, як зазначив Борис Золотченко, напад на нього ніяк не вплине на плани проведення заходу ЛГБТ-спільноти в Кривому Розі, навпаки – «провести його стало ще важливішим».

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У липні 2018 року в Кривому Розі планують провести захід на підтримку ЛГБТ-спільноти. На сайті мерії Кривого Рогу була зареєстрована петиція з вимогою заборонити захід, під нею зібрали необхідну для розгляду кількість підписів, однак депутати Криворізької міськради на сесії 27 червня її не розглянули.

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