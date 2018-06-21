Сутички перед Маршем рівності: праворадикали прийшли з пікетом до київських патрульних

Праворадикальні організації вимагали під стінами управління патрульної поліції Києва відставки її керівника Юрія Зозулі у відповідь на затримання опонентів Маршу рівності, який відбувся 17 червня.

«Вимагаємо оприлюднити, скільки коштів витрачено на побиття активістів та на захист Київпрайду. Це принципове питання, бо постраждали діти і дівчата. Вимагаємо відставки Юрія Зозулі», – заявив голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко.

Крім того, учасники акції вимагали покарати і звільнити силовиків, які брали участь у сутичках з опонентами Маршу рівності.

Також праворадикальні організації впродовж кількох хвилин блокували рух транспорту на вулиці Народного ополчення.

Речник МВС Артем Шевченко, коментуючи цю акцію Радіо Свобода, зазначив: «Провокації завжди імовірні. Бо ці праві організації мають політичні цілі. Щодо подій на Київпрайд. Зозуля – публічна особа, він все написав у соцмережах».

18 червня керівник столичної патрульної поліції на своїй сторінці в Facebook заявив, що поліція має забезпечувати безпеку всіх громадян, не поділяючи їх на категорії.

«Усі чудово знали і розуміли, керуючись досвідом минулого року, що контракція буде організовуватись заздалегіть, тому було прийнято рішення про певні превентивні заходи. Доцільність цих заходів і їх ефективність в кожному окремому випадку це суб'єктивне питання», – підкреслив Зозуля.

17 червня в центрі Києва відбувся Марш рівності під гаслом «Вільна Країна – будь собою!»

Колона учасників маршу пройшла від Національної опери України по вулиці Володимирській, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Терещенківській до станції метро «Площа Льва Толстого», де і завершилася акція.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що під час кількох сутичок, що сталися перед початком акції, до поліції доставили загалом 57 людей. Він наголосив, що поліція не перешкоджала противникам «Маршу рівності», які не чинили протиправних дій.

Пізніше правоохоронці заявили, що всіх затриманих відпустили.