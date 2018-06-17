Поліція: усіх, кого затримали під час «Маршу рівності», відпустили

Поліція відпустила усіх, кого було затримано за порушення громадського порядку під час проведення «Маршу рівності» у Києві.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Усіх осіб, яких доставили до управлінь поліції, після встановлення анкетних даних та надання пояснень відпустили. У рамках двох кримінальних проваджень слідчі вивчатимуть записи з камер спостереження та відео, розміщене в мережі Інтернет, аби встановити активних учасників сутичок та надати їх діям правову оцінку», – цитує повідомлення поліції Києва агентство «УНІАН».

Раніше в неділю керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що під час кількох сутичок, що сталися перед початком акції, до поліції було доставлено загалом 57 осіб.

Крищенко також наголосив, що поліція не перешкоджала противникам «Маршу рівності», які не чинили протиправних дій.

«Ми не надавали переваги тій чи іншій стороні», – наголосив він.

17 червня в центрі Києва відбувся «Марш рівності» під гаслом «Вільна Країна – будь собою!»

Колона учасників маршу пройшла від Національної опери України по вулиці Володимирській, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Терещенківській до станції метро «Площа Льва Толстого», де і завершилася акція.

Наприкінці акції її учасники подякували поліції за їхню роботу під час заходу.