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17 Червень 2018, Київ 14:59
Фотогалереї

Фоторепортаж: у Києві пройшов «Марш рівності»

У Києві 17 червня пройшов «Марш рівності» – це завершальна акція міжнародного форуму «КиївПрайд-2018», який відбувається щороку із 2012-го. Його учасники зібралися біля приміщення Національної опери та пройшли по вулиці Володимирській, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Терещенківській до станції метро «Площа Льва Толстого», де і завершилася акція.

Паралельно з учасниками «Маршу рівності» у центрі Києва зібралися противники цієї акції. Вони тримали в руках плакати «Не голосуй за лояльного до ЛГБТ», «Діти – наше майбутнє», «Закон для сімей – Україна для сімей», «Мама-тато – добре, тато-тато – погано» тощо.

За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка, під час кількох сутичок, що сталися перед початком акції, до поліції було доставлено загалом 57 осіб, наразі більшу частину з них відпущено.​
У Києві 17 червня пройшов &laquo;Марш рівності&raquo;
1 У Києві 17 червня пройшов «Марш рівності»
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За даними поліції, в акції взяли участь близько 3,5 тисячі людей
3 За даними поліції, в акції взяли участь близько 3,5 тисячі людей
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Паралельно з учасниками &laquo;Маршу рівності&raquo; у центрі Києва зібралися противники цієї акції
5 Паралельно з учасниками «Маршу рівності» у центрі Києва зібралися противники цієї акції
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Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс, народні депутати України Світлана Заліщук та Сергій Лещенко&nbsp;
11 Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс, народні депутати України Світлана Заліщук та Сергій Лещенко 
Посол США в Україні Марі Йованович
12 Посол США в Україні Марі Йованович
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Під час&nbsp;кількох сутичок, що сталися перед початком акції, до поліції було доставлено загалом 57 осіб
14 Під час кількох сутичок, що сталися перед початком акції, до поліції було доставлено загалом 57 осіб
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