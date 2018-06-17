Фоторепортаж: у Києві пройшов «Марш рівності»

У Києві 17 червня пройшов «Марш рівності» – це завершальна акція міжнародного форуму «КиївПрайд-2018», який відбувається щороку із 2012-го. Його учасники зібралися біля приміщення Національної опери та пройшли по вулиці Володимирській, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Терещенківській до станції метро «Площа Льва Толстого», де і завершилася акція.



Паралельно з учасниками «Маршу рівності» у центрі Києва зібралися противники цієї акції. Вони тримали в руках плакати «Не голосуй за лояльного до ЛГБТ», «Діти – наше майбутнє», «Закон для сімей – Україна для сімей», «Мама-тато – добре, тато-тато – погано» тощо.



За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка, під час кількох сутичок, що сталися перед початком акції, до поліції було доставлено загалом 57 осіб, наразі більшу частину з них відпущено.​