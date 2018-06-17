«Марш рівності-2018»: як це було

Кілька тисяч людей пройшли центром Києва у рамках «Маршу рівності» – завершального заходу форуму «КиївПрайд». Цього року гаслом ходи обрали «Країна вільних. Будь собою», закцентувавши увагу на видимості різних спільнот, зокрема ЛГБТ+. По той бік поліцейського кордону мітингували противники проведення ходи, було кілька спроб стати поперек руху колон, але поліцейські відтісняли цих людей з дороги. Загалом станом на зараз про якісь серйозні інциденти щодо учасників маршу не повідомляється, хоча вранці внаслідок сутичок між праворадикалами і поліцейськими до райвідділу забрали більше від півсотні людей.

Конфлікт між правими і поліцією виник близько шостої ранку. Перед початком ходи керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив про затримання 57 опонентів проведення маршу, які намагались перекрити Володимирську вулицю, застосовуючи сльозогінний газ.

За його словами, у сутичках постраждали п’ятеро поліцейських. Натомість Сергій Мазур із «C14» опублікував фотографії молодих чоловіків із забинтованими головами та кінцівками і закликав йти підтримати постраждалих під райвідділ. Пізніше, близько першої години дня, він повідомив, що всіх затриманих відпустили.

Як все відбувалося

Люди на сам марш почали збиратися пізніше, десь після восьмої ранку. Особливістю цього року була можливість участі організованих колон. Таким чином в окремі колони могли збиратися представники організацій або якихось груп, хоча, як і раніше, була можливість прийти просто так і долучитись до вже сформованих колон активістів.

Серед учасників акції були народні депутати, правозахисники, співробітники іноземних дипломатичних представництв та представники міжнародних організацій.

Окрім того, як і минулого року, у ході взяли участь drag queens (артисти-чоловіки, що виступають у жіночих образах – ред.). Вони їхали на окремій платформі.

«Платформи були різноманітні. На одній із них була тема здоров’я ЛГБТ-осіб, на інших були drag queens, які також є частиною ЛГБТ-спільноти, у нас також була платформа фан-клубу LP, це для нас такий перший досвід. І ще на одній платформі була співачка Зіанжа, яка брала участь в одному талант-шоу українському. Для нас це вагома підтримка», – розповів журналістам голова PR-департаменту «КиївПрайд-2018» Тимур Левчук.

Кілька разів окремі люди або невеликі групи людей намагалися стати на дорозі й перегородити шлях колоні, але поліція відтісняла їх за периметр.

«Марш рівності» розпочався біля Національної опери, пройшов по вулиці Володимирській, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Терещенківській до станції метро «Площа Льва Толстого», де і завершилася акція. За даними поліції, у ході взяли участь близько 3,5 тисячі людей. Оргкомітет називає більшу цифру – 5-6 тисяч.

Загалом, як зазначили організатори ходи після її завершення, цього року марш відбувся без значних інцидентів.

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«Ми будемо моніторити ситуацію до кінця дня, щоб зрозуміти, що все пройшло безпечно», – зазначила директорка громадської організації «КиївПрайд» Руслана Панухник.

Як повідомила поліція, охороною порядку під час сьогоднішніх заходів у центрі столиці займались 2,5 тисячі силовиків. Залучалась навіть кінна поліція.

Минулого року організатори «Маршу рівності» повідомили про 7 нападів на учасників ходи після її завершення. Цього року депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук намагався заборонити проведення ходи через суд.

У 2017 році правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» зафіксував 226 випадків правопорушень щодо представників ЛГБТІ-спільноти. Правозахисники звертають увагу на те, що часто не вдається домогтися, аби справу кваліфікували як злочин на ґрунті ненависті.