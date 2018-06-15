Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Червень 2018, Київ 21:11
Новини | Політика

Депутат просить суд заборонити проведення Маршу рівності

Марш рівності минулого року відбувався за посилених заходів безпеки, Київ, 18 червня 2017 року

Народний депутат України від фракції Радикальної партії просить суд заборонити проведення Маршу рівності, запланованого на 17 червня в Києві.

Як написав депутат у Facebook, він подав відповідний позов до Київської міської держадміністрації в Окружний адміністративний суд Києва.

За словами депутата, «проведення гей-параду в столиці становить загрозу громадському порядку, життю і здоров’ю українців».

«Якщо хочуть, то хай ходять-бродять десь в полі за межами міста», – написав народний депутат.

Про призначення судового засідання, час і місце його проведення він пообіцяв повідомити пізніше.

Читайте також: Марш рівності за «країну для всіх»: як це було

Марш рівності відбудеться 17 червня. Його учасники планують зібратися біля Національної опери України в центрі Києва.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Національної поліції Сергія Князєва і мера Києва Віталія Кличка з проханням гарантувати безперешкодне і безпечне проведення акції.

«Кожного року радикально налаштовані громадяни намагаються зірвати «Марш рівності» – акцію на підтримку дотримання прав людини незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи будь-яких інших ознак. Хочу зазначити, що і цього разу публічна дискусія довкола цього заходу набуває загрозливої забарвленості», – цитує Денісову її прес-служба.

У 2017 році правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» зафіксував 226 випадків порушення прав представників ЛГБТ в Україні. Правозахисники звертають увагу на те, що часто не вдається домогтися, щоб справу кваліфікували як злочин на ґрунті ненависті.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG