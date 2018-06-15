Депутат просить суд заборонити проведення Маршу рівності

Народний депутат України від фракції Радикальної партії просить суд заборонити проведення Маршу рівності, запланованого на 17 червня в Києві.

Як написав депутат у Facebook, він подав відповідний позов до Київської міської держадміністрації в Окружний адміністративний суд Києва.

За словами депутата, «проведення гей-параду в столиці становить загрозу громадському порядку, життю і здоров’ю українців».

«Якщо хочуть, то хай ходять-бродять десь в полі за межами міста», – написав народний депутат.

Про призначення судового засідання, час і місце його проведення він пообіцяв повідомити пізніше.

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Марш рівності відбудеться 17 червня. Його учасники планують зібратися біля Національної опери України в центрі Києва.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Національної поліції Сергія Князєва і мера Києва Віталія Кличка з проханням гарантувати безперешкодне і безпечне проведення акції.

«Кожного року радикально налаштовані громадяни намагаються зірвати «Марш рівності» – акцію на підтримку дотримання прав людини незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи будь-яких інших ознак. Хочу зазначити, що і цього разу публічна дискусія довкола цього заходу набуває загрозливої забарвленості», – цитує Денісову її прес-служба.

У 2017 році правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» зафіксував 226 випадків порушення прав представників ЛГБТ в Україні. Правозахисники звертають увагу на те, що часто не вдається домогтися, щоб справу кваліфікували як злочин на ґрунті ненависті.