Марш рівності в Одесі пройшов без провокацій – ЛГБТ-активістам довелося скоротити маршрут удвічі через акцію націоналістичних організацій, організовану на противагу «райдужній» ініціативі. Порядок забезпечували півтисячі працівників Національної поліції і Національної гвардії. Одну людину затримали за дрібне хуліганство, в поліції припускають, що до адміністративної відповідальності притягнуть ще кількох осіб.

У марші рівності «Одеса-прайд-2017» мало взяти участь до 300 людей – саме про таку кількість організатори попереджали правоохоронців. Проте врешті-решт, за підрахунками поліції, війти за рівні права для всіх українців незалежно від сексуальної орієнтації вийшло близько сотні людей.

Серед них були і представники київської ЛГБТ-спільноти. За словами активіста Зоряна Кіся, який приїхав на прайд зі своїм громадянським партнером Тимуром Левчуком, зі столиці до Одеси приїхало близько 20 людей. Це дуже важливе місто для української ідентичності і єдине місто крім столиці, де проходить масштабний прайд, розповів Кісь Радіо Свобода.

Одеса сьогодні складає тест на толерантність, і якщо пройде спокійно, це буде дуже хороший знак. В цьому році маршрут запланований удвічі більший, ніж торік, очікуємо також більше людей

«Одеса сьогодні складає тест на толерантність, і якщо пройде спокійно, це буде дуже хороший знак. В цьому році маршрут запланований удвічі більший, ніж торік, очікуємо також більше людей», – заявив Кісь.

Головний посил нашого заходу – це безпека і різноманітність Одеси як міста майбутнього, роз’яснила голова оргкомітету «Одеса-прайд-2017» Ганна Леонова. «Ми вважаємо, що потенціал Одеси і області – це туризм, малий і середній бізнес. Ми не вважаємо, що місто може розвиватися, якщо деякі групи, незалежно чи це пов’язано із сексуальною орієнтацією, чи гендерною ідентичністю, не можуть відчувати себе в безпеці», – заявила вона.

Колона ЛГБТ-активістів вишикувалася на початку Приморського бульвару в Одесі. Поліція обмежила на бульварі рух людей, які не були учасниками прайду. Перша конфліктна ситуація сталася ще до початку руху колони. Молодий чоловік спортивного вигляду, одягнений у мілітарі, намагався пройти на бульвар, але його не пропустила поліція. В коментарі Радіо Свобода він спростував, що належить до ВГО «Сокіл» – націоналістичної організації, яка заявила про проведення паралельного маршу «За традиційні цінності». Він мав пройти тим же маршрутом, проте поліція перенаправила усіх активістів на інший кінець Приморського бульвару. Пізніше кореспонденти Радіо Свобода помітили цього чоловіка серед учасників акції.

Також проти проведення ЛГБТ-прайду вийшли дві людини із обмеженими можливостями у візках. Активісти виявляють моральне насильство проти інших людей і нав’язують його суспільству, заявив один з них на ім’я Ігор. У чому полягають цінності ЛГБТ, він не пояснив і назвав їх пороками.

Після шикування колона ЛГБТ-активістів вирушила в напрямку міської ради, але посеред бульвару активісти зупинилися. З запланованих 700 метрів маршруту колона пройшла близько половини – стільки ж, скільки й торік.

Марш рівності завуальовує свою мету і займається пропагандою сексуальних збочень

Напереріз прайду вийшли представники кількох організацій. Крім ВГО «Сокіл», там також були присутні представники ВО «Свобода», «Правий сектор» та інші, всього близько сотні людей. Один із них, заступник голови Одеської обласної організації ВО «Свобода» Костянтин Василець, заявив, що цінності ЛГБТ не співпадають із традиційними українськими поглядами.

«Марш рівності завуальовує свою мету і займається пропагандою сексуальних збочень. Ми, молоді, щирі, здорові українці прийшли висловити протест проти цього. Ми хочемо показати, що є пасіонарії в українському суспільстві, і не плануємо проявляти проти них жодної агресії», – заявив Василець.

Поступово стояння двох акцій одна навпроти іншої переросло в обмін слоганами – про права людини для усіх з боку ЛГБТ-прайду і образливі викрики з боку контр-акції. Поліція також відвела від ЛГБТ-активістів двох людей, які пройшли як журналісти. Це були керівник одеського обласного відділення «Правого сектору» Тетяна Сойкіна, яка стала нецензурно лаяти ЛГБТ-активістів, і кореспондент телеканалу «Репортер» Костянтин Гречаний. Якщо першу поліція відвела до націоналістичних активістів, то другого – затримали для складання адміністративного протоколу. За словами керівника управління громадської безпеки головного управління Національної поліції Одеської області Івана Іщенка, журналіст чіплявся до активістів і висловлювався на їхню адресу з використанням обсценної лексики. За словами Іщенка, така поведінка може розцінюватися як дрібне хуліганство, це 173-тя стаття кодексу про адміністративні порушення.

Поблизу учасників контр-акції опинилися кілька туристів із Нідерландів. За словами однієї з них, Дафни, противники ЛГБТ-прайду виглядають доволі небезпечно, але жодних сутичок вона не бачила.

«Учасників прайду дуже мало, але мені здається, вони дуже хоробрі. Я приїхала в Одесу не через прайд, але коли дізналася про його проведення в ці дні, поки я тут, то вирішила подивитися», – говорить туристка.

За підрахунками начальника обласної поліції Дмитра Головіна, правих радикалів на Приморському бульварі зібралося близько сотні людей. Оперативну відеозйомку поліція ще вивчатиме, щоб дати правову оцінку діям обох сторін. Забезпечувати порядок поліції допомагали працівники Служби безпеки України.

«Як голова поліції в області, я змінив маршрут і місто проведення акції. Це пов’язано із необхідністю гарантувати порядок і безпеку. Нам непотрібні сутички і бійки. Порядок забезпечували 514 правоохоронців, зокрема на самому бульварі працювало близько 300 правоохоронців. В тому числі ми залучили близько 50 працівників з інших територіальних підрозділів Національної поліції», – повідомив Головін. Він також припустив, що протоколи про адміністративні порушення можуть пізніше скласти і щодо інших активістів, які нецензурно лаяли ЛГБТ-активістів.

Нація взагалі може припинити існування – учасники ходи «за традиційну родину»

Значно багатолюднішою вийшла інша хода, проведена ввечері того ж дня. Від Грецької площі до пам’ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі пройшли прибічники, як вони висловились, «християнських сімейних цінностей». Йшли цілими родинами – незважаючи на спеку. Діти несли національні прапори та скандували: «Мама, тато, я – така потрібна сім’я». Колону очолювали священики різних християнських конфесій.

75-річна Ніна Олексіївна у спілкуванні з кореспондентом Радіо Свобода згадала біблійне «плодіться і розмножуйтеся». «Таке веління дав нам Господь. А в тому, що роблять ті люди (представники ЛГБТ-спільноти – ред.), немає ані розмноження, ані плоду. Нація взагалі може припинити існування», – висловила жінка свої побоювання.

Ми – за Божий дизайн сім'ї, за союз чоловіка і жінки, які народжують дітей і присвячують себе один одному на все життя

Ходу організатори назвали «альтернативною» вранішній акції «райдужних» активістів. «Ми з повагою ставимося до різних людей. Але вирішили показати: нас чимало. Ми – за Божий дизайн сім'ї, за союз чоловіка і жінки, які народжують дітей і присвячують себе один одному на все життя», – зауважив пастор Євангельської Реформатської Пресвітеріанської церкви Одеси Валерій Задорожний. В цьому році він очолює Духовну раду християн Одещини.

​Кілька днів тому священики християнських церков Одеси підписали звернення до міського голови Геннадія Труханова і голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова з проханням заборонити ЛГБТ-спільноті проводити свою акцію. «Вважаємо неприйнятним нав'язування фальшивих «цінностей», яке під маскою євроінтеграції проштовхується деякими ЗМІ та громадськими діячами. Яскравим прикладом такого нав'язування є пропаганда сексуальних збочень, яку несе в собі вищевказана акція», мовилося в листі.