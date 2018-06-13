Омбудсмен: публічна дискусія довкола Маршу рівності набуває загрозливої забарвленості

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Національної поліції Сергія Князєва та мера Києва Віталія Кличка з проханням забезпечити безперешкодне та безпечне проведення Маршу рівності 17 червня в столиці України.

«Кожного року радикально налаштовані громадяни намагаються зірвати «Марш рівності» – акцію на підтримку дотримання прав людини незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи будь-яких інших ознак. Хочу зазначити, що і цього разу публічна дискусія довкола цього заходу набуває загрозливої забарвленості», – цитує Денісову її прес-служба.

Вона підкреслила, що недопустимою є будь-яка дискримінація, у тому числі за ознакою сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності.

Читайте також – Марш рівності за «країну для всіх»: як це було

«Особлива відповідальність за висловлювання, які прямо або опосередковано можуть призвести до розпалення ворожнечі та провокації фізичного насильства і протистояння, лежить саме на політичних діячах і державних високопосадовцях, оскільки саме їхні слова в переважній мірі формують громадську думку. Хочу нагадати, що правом не захищаються необґрунтовані образливі висловлювання, які принижують людську честь і гідність, підбурювання до дискримінації та ворожнечі», – зазначила омбудсмен.

Марш рівності відбудеться 17 червня. Його учасники планують зібратися біля Національної опери України в центрі Києва.

У 2017 році правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» зафіксував 226 випадків порушення прав щодо представників ЛГБТ. Правозахисники звертають увагу на те, що часто не вдається домогтися, аби справу кваліфікували як злочин на ґрунті ненависті.