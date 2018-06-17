«Марш рівності» у Києві пройшов без грубих порушень порядку – поліція

«Марш рівності» у Києві пройшов 17 червня без грубих порушень громадського порядку, повідомили у Національній поліції України.

«Не було затриманих і ніяких грубих порушень громадського порядку взагалі» – сказав на брифінгу голова Нацполіції Сергій Князев.

За його словами, під час самого «Маршу Рівності» поліція нікого не затримувала.

За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка, під час кількох сутичок, що сталися перед початком акції, до поліції було доставлено загалом 57 осіб, наразі більшу частину з них відпущено.

Крищенко також наголосив, що поліція не перешкоджала противникам Маршу рівності, які не чинили протиправних дій.

«Ми не надавали переваги тій чи іншій стороні», – підкреслив він.

За даними поліції, в акції взяли участь близько 3,5 тисячі людей.

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс, яка брала участь у «Марші рівності», у розмові з журналістами високо оцінила роботу правоохоронних органів України.

«Київська поліція і Нацполіція охороняли порядок дуже професійно», – сказала вона після завершення акції і зазначила, що марш відбувся під егідою плюралізму та рівності прав.

У свою чергу представник організації «Київ прайд» Руслана Панухник розповіла журналістам, що за її оцінкою у Марші рівності взяли участь 5-6 тисяч осіб.

«Все минуло без ексцесів, поліція забезпечила порядок, а наші волонтери забезпечили рух самої колони. Зараз учасники і учасниці роз’їхалися», – розповіла вона.

Водночас Руслана Панухник зазначила, що організатори мають намір моніторити ситуацію в Києві до кінця дня, «щоб розуміти, що все закінчилося безпечно».

17 червня в центрі Києва відбувся «Марш рівності» під гаслом «Вільна Країна – будь собою!»

Колона учасників маршу пройшла від Національної опери України по вулиці Володимирській, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Терещенківській до станції метро « Площа Льва Толстого», де і завершилася акція.

Наприкінці акції її учасники подякували поліції за їхню роботу під час заходу.

Перед початком акції в управлінні Нацполіції Києва повідомили про кілька провокацій і сутичок між противниками проведення «Маршу рівності» і поліцією, було затримано 57 активістів.