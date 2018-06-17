У Києві сталося кілька сутичок між поліцією і радикалами перед «Маршем рівності»

У Києві зранку сталося кілька сутичок між правоохоронцями та групою людей, які намагалася завадити проведенню «Маршу рівності» у Києві, повідомили в управлінні Нацполіції Києва.

«Приблизно о 6-й годині група осіб, а це більше 150 осіб, вийшли на перехрестя вулиці Володимирівська-бульвар Тараса Шевченка та перекрили дорогу на маршруті руху «Маршу рівності», – зазначають у поліції.

Повідомляється, що із учасниками акції спілкувалися співробітники поліції діалогу, проте присутні відмовилися звільнити прохід.

«У результаті, аби уникнути провокацій і можливих сутичок, правоохоронці відтіснили їх із дороги. При цьому кількох чоловіків, які чинили опір та застосовували у бік правоохоронців газові балончики, затримали», — йдеться у повідомленні поліції.

Пізніше поліція повідомила про сутичку між активістами та учасниками маршу біля готелю «Опера».

Відомості внесли до ЄРДР за двома статтями Кримінального кодексу України: «Опір працівникові правоохоронного органу» та «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

За даними поліції, загалом затримано понад 50 осіб.

Фотографії сутичок у Facebook опублікував координатор праворадикальної організації «С14».

17 червня у Києві відбувається «Марш рівності».

Раніше у МВС повідомили, що безпеку і порядок під час Маршу рівності в Києві охоронятимуть близько 5 тисяч правоохоронців, щоб, за словами поліцейських, гарантувати законне право учасників масових заходів на висловлення своєї позиції.