МВС: Марш рівності охоронятимуть близько 5 тисяч правоохоронців

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що безпеку і порядок під час Маршу рівності в Києві охоронятимуть близько п’яти тисяч правоохоронців.

«Ми наполягаємо на тому, щоб не допустити сутичок, провокацій і жодних силових спроб протидії маршу. Ми офіційно звертаємося до всіх сторін із проханням не вдаватися до провокацій і діяти в рамках закону. Конституція для всіх однакова. На будь-які спроби провокацій і силової протидії буде жорстка відповідь», – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Він додав, що правоохоронці гарантують законне право учасників масових заходів на висловлення своєї позиції.

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До охорони безпеки залучать поліцію діалогу, вибухотехніків, патрульних поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії і курсантів Національної академії внутрішніх справ, працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Марш рівності відбудеться 17 червня. Його учасники планують зібратися біля Національної опери України в центрі Києва.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Національної поліції Сергія Князєва і мера Києва Віталія Кличка з проханням гарантувати безперешкодне і безпечне проведення акції.

​«Кожного року радикально налаштовані громадяни намагаються зірвати «Марш рівності» – акцію на підтримку дотримання прав людини незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи будь-яких інших ознак. Хочу зазначити, що і цього разу публічна дискусія довкола цього заходу набуває загрозливої забарвленості», – цитує Денісову її прес-служба.

Народний депутат України від фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук попросив суд заборонити проведення Маршу рівності.