В Одесі завершився «Марш рівності», інцидентів не було

В Одесі завершилася акція за права ЛГБТ- «Марш рівності», інцидентів не було.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, захід відбувся під посиленою охороною.

Правоохоронці супроводжували учасників маршу, які пройшлися ходою від Воронцовського палацу до пам’ятника Дюку.

У поліції повідомили, що у зв’язку з проведенням інших масових заходів по маршруту «Маршу рівності» та задля уникнення конфліктів правоохоронці змушені були на нетривалий час змінити напрямок руху учасників акції.

Минулого року під час Маршу рівності в Одесі, який відбувся попри заборону суду, сталася сутичка. Після завершення ходи на учасників акції напали кілька десятків невідомих осіб. У результаті сутички ніхто не постраждав. Поліція затримала 20 людей, які намагалися завадити проведенню «Маршу рівності» в Одесі.

У червні у всьому світі відбулися акції на підтримку ЛГБТ-спільнот, також подібна акція відбулася в Києві.