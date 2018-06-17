У Києві починається «Марш рівності» (трансляція)

У Києві 17 червня о 9:00 починається «Марш рівності». Це завершальна акція міжнародного форуму «КиївПрайд-2018», який відбувається щороку із 2012-го.

Його учасники збираються біля приміщення Національної опери, планують пройти вулицями вулицями Володимирською і Льва Толстого до станції метро «Площа Льва Толстого». Організатори очікують, що у заході, який орієнтовно триватиме до 12:00, візьмуть участь близько 5 тисяч осіб.

Вулиці, якими має пройти Марш рівності, наразі перекриті і охороняються правоохоронцями.

Змінено роботу громадського транспорту. Зокрема з 6:00 закриті станції метро «Театральна», «Полоща Льва Толстого» і «Палац спорту» у центрі Києва.

В управлінні Нацполіції Києва повідомили про кілька провокацій і сутичок між учасниками маршу, його противниками і поліцією, що сталися зранку до початку акції. правоохоронці затримали і доправили до райвідділків понад 50 осіб, зазначили в поліції.

Як повідомляли в МВС України, безпеку і порядок під час «Маршу рівності» охоронятимуть близько п’яти тисяч правоохоронців.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Національної поліції Сергія Князєва і мера Києва Віталія Кличка з проханням гарантувати безперешкодне і безпечне проведення акції.

«Кожного року радикально налаштовані громадяни намагаються зірвати «Марш рівності» – акцію на підтримку дотримання прав людини незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи будь-яких інших ознак. Хочу зазначити, що і цього разу публічна дискусія довкола цього заходу набуває загрозливої забарвленості», – цитує Денісову її прес-служба.

Народний депутат України від фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук попросив суд заборонити проведення «Маршу рівності».

У 2017 році правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» зафіксував 226 випадків порушення прав щодо представників ЛГБТ. Правозахисники звертають увагу на те, що часто не вдається домогтися, аби справу кваліфікували як злочин на ґрунті ненависті.