Учасники і противники «Маршу рівності» проводять свої акції у Києві

Паралельно з учасниками «Маршу рівності» у центрі Києва зібралися противники цієї акції.

Вони тримають в руках плакати «Не голосуй за лояльного до ЛГБТ», «Діти – наше майбутнє», «Закон для сімей – Україна для сімей», «Мама-тато – добре, тато-тато – погано» тощо.

Активісти зібралися біля Національної опери України, вздовж вулиці Володимирської, час від часу вони вигукують «Ми проти гей-параду», «Ганьба».

Поліція оперативно реагує на спроби вчинення провокацій, правоохоронці негайно відтісняють деяких активістів-противників маршу за оточення колони.

Територія, де проходить марш, оточена правоохоронцями, вхід на неї здійснюється через рамки металошукачів.

17 червня у в Києві проходить «Марш рівності» під гаслом «Країна вільна – будь собою!» за рівні права і проти дискримінації представників ЛГБТ-спільноти.

Перед початком акції управлінні Нацполіції Києва повідомили про кілька провокацій і сутичок між учасниками маршу, його противниками і поліцією, було затримано 57 активістів.