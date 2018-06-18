Дезінформація навколо «Маршу рівності» у Києві

Російське видання «Лентач» опублікувало у своєму twitter-акаунті неправдиву інформацію про «Марш рівності» в Києві. Пізніше повідомлення виправили. Також у ЗМІ поширили неправдиву інформацію про новий закон «про рівні права», який начебто запропонує президент України Петро Порошенко. Ці новини з’явились після того, як російські пранкери розіграли депутата Європарламенту Ребекку Гармс.

«У Києві гей-парад тривав лише 20 хвилин. Після сутичок активістів «Маршу рівності» з націоналістами, які кричали «Україна – не Содом», поліція розігнала і тих, і інших», – мовилось у повідомленні видання «Лентач».

Насправді поліція учасників «Маршу рівності» не розганяла. Колона маршу пройшла від Національної опери України по вулиці Володимирській, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Терещенківській до станції метро «Площа Льва Толстого», де і завершилася акція. А наприкінці акції її учасники подякували поліції за її роботу під час заходу.

Щоправда, пізніше видання «Лентач» вибачилось і додало, що ЛГБТ-активісти пройшли запланованим маршрутом.

«Творці» фейкових новини про закон стосовно ЛГБТ-спільноти в Україні – російські пранкери

У день проведення «Маршу рівності» в українській столиці у ЗМІ з’явилась новина, начебто президент України Петро Порошенко представить новий законопроект «про рівні права», в тому числі – і про захист прав ЛГБТ-спільноти в Україні.

«Президент України Петро Порошенко на наступному тижні представить законопроект про рівні права. Про це журналістам після завершення «Маршу рівності» повідомила депутат Європарламенту Ребекка Гармс», – повідомили, наприклад, на сайті телеканалу «112 Україна» (цей та інші ЗМІ посилалися на повідомлення агентства «Інтерфакс-Україна», яке пізніше було видалене – ред.).

У коментарі цьому агентству радник Гармс Максим Еріставі уточнив, що Порошенко проінформував євродепутата про свою законодавчу ініціативу через голову своєї адміністрації.

Пізніше прес-служба адміністрації президента України повідомила, що «це якийсь розіграш», що ніхто з адміністрації президента не дзвонив до Гармс і що ніяких таких законопроектів подавати не планують. В адміністрації також попросили ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію.

Відреагувала і Ребекка Гармс. Вона зазначила, що її та її офіс дезінформували про «законопроект» за допомогою сфабрикованого телефону і пошти, і вибачилась за поширення дезінформації. Про це вона написала на своїй сторінці у твітері.

Як виявилось, розіграли євродепутата пранкери з Росії Володимир Краснов і Олексій Столяров, відомі за прізвиськами Вован і Лексус.

17 червня в центрі Києва відбувся «Марш рівності» під гаслом «Вільна країна – будь собою!» Тисячі людей пройшли центром Києва під час «Маршу рівності». За різними підрахунками, ця хода цього року зібрала від 3,5 до 6 тисяч учасників. Поліція відмежувала їх від супротивників проведення маршу кордоном. Під час кількох сутичок, що сталися перед початком акції, до поліції було доставлено загалом 57 осіб, більшу частину з них було відпущено. Особливістю цього року була можливість участі організованих колон.