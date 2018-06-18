Українська армія і її спроможність стріляти турбує російські ЗМІ

Юлія Демиденко

Інформаційне агентство «РИА Новости» запустило заголовок, в якому було сказано, що українські військові не можуть навчитися використовувати американську зброю

10 квітня російське державне інформаційне агентство «РИА Новости» повідомило: «В Україні визнали, що українська армія не може навчитися використовувати американську зброю». У новині цитують колишнього віце-прем'єр-міністра України Романа Безсмертного, який був гостем ток-шоу на телеканалі Newsone. Як повідомляє «РИА Новости», він зазначив, що у зв'язку з цим солдати не тільки не можуть користуватися такими приборами, як контрартилерійські радари, але навіть не в змозі освоїти старі американські військові автомобілі.

«Я вже не кажу про «Хамерт», до яких просто немає у нас сервісу. На сьогоднішній день по території України викуплені всі «УАЗи», (російські легкі комунальні автомобілі) починаючи з 452-го і закінчуючи 469-м, тому що, виявляється, що наші солдати, зрозуміло, звикли цим користуватися. Так само і дизельна техніка», – заявив Безсмертний.

Як зазначає POLYGRAPH.info, тема бесіди самого ток-шоу за участі Безсмертного – це законопроект Президента України Петра Порошенка про національну безпеку України, ухвалений парламентом України 5 квітня. Закон закликає запровадити стандарти НАТО в українській армії, у ток-шоу обговорювали саме це питання. У матеріалі POLYGRAPH.info також відзначають, що «РИА Новости» послалось на ток-шоу українською, яку не розуміють багато росіян.

«В інтерв'ю, Безсмертний висловив сумнів щодо спроможності України досягти стандартів НАТО в розумні терміни. Він говорив про відсутність кваліфікованого навченого персоналу для ефективного використання зброї та обладнання, наданого США. Однак він не припускав, що українські солдати не зможуть ефективно використовувати західне обладнання», – пише POLYGRAPH.info.

Армія США, разом з іншими військовими силами НАТО, здійснює підготовку та навчання українських військових через Спільну багатонаціональну навчальну групу України. Крім того, для забезпечення тренувань і консультацій, СБНГ-У також організувала масштабні військові навчання, в яких беруть участь українські збройні сили. Поки українські військові все ще страждають від проблем корупції та відсталих дій радянської епохи, Безсмертний не припускав, що українські солдати просто не можуть навчитися ефективно використовувати американські військові технології.

У статті «РИА Новости» використовується стурбованість Безсмертного щодо проблем підготовки і це дозволяє припустити, що українські війська не зможуть використовувати нові протитанкові ракетні комплекси Javelin, які були схвалені для продажу в Україні. 1 березня Державний департамент США затвердив доставку в Україну Javelins. Угода на суму 47 мільйонів доларів також включає інструкцію та навчання щодо використання зброї. У січні цього року українські збройні сили розпочали тренування з системою Javelin.