Зашквари на марші: Вован і Лексус у ролі Банкової, Барна проти сексу

Цьогорічний «Марш рівності» у рамках форуму ЛГБТ+ «Київпрайд» запам’ятається не тільки кількатисячною ходою центром Києва і сутичками між поліцейськими та опонентами маршу, а й суперечливими заявами політиків і навіть законодавчими ініціативами заборонити публічні прояви будь-яких сексуальних орієнтацій, в тому числі – матеріали в медіа. У профільному комітеті вже назвали цю ініціативу безперспективною. Але якщо так, постає питання: навіщо народні депутати, за представництво яких у парламенті голосували українці і які вирішують від їхнього імені, яким саме буде в Україні правове поле, таке говорять і пропонують?

Відкликати посла США Марі Йованович через її участь у «Марші рівності» та «намагання посварити американський та український народи» зненацька закликав 19 червня депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук.

Він підтвердив Радіо Свобода, що дійсно робив таку заяву, зауваживши, однак, що це його особиста ініціатива, а не позиція фракції. На запитання ж, чому він обрав для критики саме цього дипломата, тоді як у завершальній ході «Київпрайду» взяли участь представники різних посольств та міжнародних організацій, Мосійчук заявив: «Вплив посла Сполучених Штатів в Україні можна прирівняти до впливу президента України».

Ні американське посольство, співробітники якого беруть участь у марші не перший рік, ані українське МЗС заяв народного обранця офіційно не коментували. Деякі представники парламентського комітету у закордонних справах також відмовились від коментарів, коли Радіо Свобода спробувало з ними зв’язатись.

Натомість сам Ігор Мосійчук зауважив: те, що Верховна Рада не має повноважень відкликати чужих дипломатів, він розуміє, але закликати до цього інституції США він може і цією можливістю користується, ретранслюючи звернення до нього від «громадських і релігійних організацій».

Тим часом минулої п’ятниці перед «Маршем рівності» інший депутат, представник фракції «Блок Петра Порошенка» Олег Барна вирішив діяти на випередження – і зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується заборонити публічно говорити про будь-які сексуальні орієнтації. Відповідно до документу, розміщеного на сайті парламенту, повідомляти про сексуальну орієнтацію особи пропонують забороняюти і самій особі, і медіа, і видавцям книжок.

«Орієнтуйтеся на здоров’я, як собі і бажаєте, але я не хочу того бачити перед своїми очима і не хочу, щоб того спостерігали наші діти», – написав депутат у фейсбуці.

Голова парламентського комітету зі свободи слова – профільного для згаданого законопроекту – Вікторія Сюмар відреагувала на появу законопроекту колеги ще вчора, коли текст, за її словами, ще не був доступний онлайн: «А в нас новий законодавчий «шедевр»… Вже можу собі уявити «фахове обговорення» на комітеті. З нетерпінням чекаємо тексту, бо назва аж надто інтригуюча та відверто радикальна – «Про заборону будь-яких публічних видів сексуальної орієнтації».

Такі законопроекти вносяться від безкарності – Червакова

«Темнобіснуванням» назвала законопроект Олега Барни і ще одна представниця комітету позафракційна депутатка Ольга Червакова. На її переконання, комітет не пропустить цей документ на голосування до сесійної зали.

Гарячі голови говорять, що потрібна психіатрична експертиза – деяких законопроектів та їхніх авторів

«Тут деякі гарячі голови говорять, що потрібна психіатрична експертиза – деяких законопроектів та їхніх авторів. Але мені здається, такі законопроекти вносяться від безкарності, бо депутати розуміють: хай що вони внесуть, все одно ніякого суспільного осуду не буде, все одно це будуть засоби масової інформації обговорювати, і таким чином вони тільки набудуть собі піару, а потім ніхто не згадає, це був позитивний піар чи негативний», – зауважує Червакова.

Між тим, на сам день маршу низка українських медіа повідомили з посиланням на представницю Європарламенту Ребекку Гармс, нібито президент України планує ініціювати новий законопроект «про рівні права», в тому числі – і про захист прав ЛГБТ-спільноти в Україні. Пізніше спростування цієї інформації поширили і Банкова, і сама Ребекка Гармс.

А відповідальність за фейк взяли на себе російські пранкери Вован і Лексус.

Росії, у принципі, вигідно показувати Україну як нецивілізоване суспільство, тоді як на Заході воліли б бачити тут прояви поваги до всіх меншин – і про це свідчить участь у «Марші рівності» іноземних послів, прокоментував ситуацію політолог Сергій Таран.

«Консервативний електорат є не тільки в Україні, а й в інших країнах. Інша річ, що в Україні його більше. І, звичайно, ці політики, що виступають проти «прайду», сподіваються на підтримку свого консервативно орієнтованого електорату. Я не думаю, що ці законодавчі ініціативи буде так легко втілити, які щось там би заборонили, тому що спробуйте юридично визначити, що таке демонстрація сексуальної орієнтації. Треба ж тоді забороняти багато народних традицій, які, зокрема, любить консервативний електорат. Але з точки зору політики і суспільного резонансу це, звичайно, перспективна тема для певних груп громадян», – зазначає експерт.

«Марші рівності» у Києві відбуваються вже кілька років. Форум «Київпрайд» залишається найбільшим заходом на тему прав ЛГБТ+ в Україні, хоча правозахисні акції на цю тему відбуваються і в інших українських містах.Цього разу, за різними даними, у «Марші рівності» взяли участь від трьох з половиною до 5–6 тисяч людей. Серед інших, це були українські народні депутати, представники ООН та інших міжнародних організацій та правозахисники.