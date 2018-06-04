Марш «За сім’ю» в Києві: реакції активістів

На вихідних кияни мітингували не тільки на підтримку політв’язня Олега Сенцова, а й на ​захист традиційної сім’​ї від гендерної ідеології та ЛГБТ. Однак прихильники ліберальних поглядів побоюються, що відстоювання консервативних цінностей насправді не йде на користь молоді та дітям, яких покликане захищати.

2 червня в Києві декілька тисяч людей вийшли на ходу «за збереження життя та сім’ї». Вони пройшли центром міста із гаслами «Бог - автор сім’ї», «Любов проти гомосексуалізму», «Тато, мама і дитина - це здорова Україна» тощо. Судячи з прапорів, деякі учасники приїздили і з інших міст.

Серед учасників було чимало релігійних діячів, проте до акції долучились і націоналістичні рухи. Так, координатор праворадикальної організації С14 Сергій Мазур на своїй сторінці у Facebook зазначив, що така акція проходить у Києві щороку 2 червня.

Хода співпала в часі з іншою акцією на Майдані Незалежності - на підтримку ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Учасники маршу та ті, хто їх підтримує, стверджують, що виступають за захист традиційної моделі сім’ї від «гендерної ідеології».

Громадський діяч Андрій Андрушків, коментуючи марш, зазначив, що подібні акції мають нагадувати представникам ліберального кола - чимало людей щиро не поділяють їхніх поглядів.

Журналістка Анастасія Мельниченко впевнена, що ці штампи та стереотипи, які сформувались навколо ЛГБТ-тематики в українському суспільстві, легше висміювати, ніж спростувати.

Активістка та співзасновниця організації Teenergizer Яна Панфілова поширила фотографію з аналогічного заходу. Вона зазначає, що протестувати проти сексуальної освіти в школах недоцільно вже тому, що її в українських освітніх закладах наразі немає.

Сама Панфілова - одна з лекторів, що ведуть курс секс-освіти на платформі Prometheus.

Її колега Данило Столбунов, зі свого боку, звертає увагу на те, що учасники таких заходів не виходять протестувати проти інших проблем, з якими стикаються діти - наприклад, дискримінації при прийомі до навчальних закладів.

Аналогічні марші на підтримку сім’ї, материнства та традиційних цінностей проходять і в регіонах - так, 13 травня у центрі Тернополя пройшла хода «За сім’ю та майбутнє!», а вже після київської ходи марш «Всі разом за сім’ю» відбувся в Ужгороді.