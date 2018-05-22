Білорусь назвала одностатеві відносини «підробкою»

Білоруських посадовців розлютив веселковий прапор над посольством Великої Британії в Мінську минулого тижня з нагоди Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії і біфобії, що відзначається 17 травня. Міністерство внутрішніх справ Білорусі несподівано зреагувало на цю акцію різкою заявою.

Посольство вивісило веселковий прапор поруч із прапорами Британії і Євросоюзу на підтримку прав ЛГБТ-спільноти і для того, щоб привернути увагу до дискримінації представників цієї спільноти в усьому світі.

Водночас посольство оприлюднило й відеозвернення з нагоди цього дня: посол Фіона Ґібб заявила, що Британія віддана підтримці і захистові прав членів ЛГБТ-спільноти.

Відповідь надійшла 20 травня від Міністерства внутрішніх справ Білорусі. В різкій заяві воно звинуватило уряд Великої Британії в намаганні «створювати проблеми там, де їх немає», і заявило, що «одностатеві відносини ‒ це підробка».

«Ніколи в нашій країні цей день (17 травня ‒ ред.) не був і не є якимсь пам’ятним і значущим», ‒ мовиться в заяві МВС.

«Причина цього очевидна: величезна більшість білорусів дотримується традиційних родинних цінностей, у тому числі християнських. А заяви на кшталт цієї ‒ виклик цим цінностям», ‒ додали в міністерстві з приводу заяви посольства.

Як повідомила Радіо Свобода 21 травня речниця британського посольства в Мінську Ольга Рапінчук, там не будуть коментувати заяви МВС.

Проти заяви МВС протестують правозахисники і громадськість

Але на цю заяву відреагували правозахисники і громадськість. Як заявив голова Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак, ця заява «однозначно гомофобна», і моралізаторство не належить до функцій міністерства.

За його словами, його організація оскаржить законність таких заяв і вимагатиме, щоб цей матеріал зняли з сайту міністерства і щоб там надалі утрималися від таких коментарів.

Так само в інтернеті почали збирати підписи за те, щоб МВС прибрало цю заяву зі свого сайту. Обігруючи слова з заяви міністерства про прихильників одностатевих відносин «Ми ‒ за справжнє, вони не пройдуть!», на сайті «Petitions.by ‒ Зручне місто» збирають підписи «За справжню міліцію для всіх». Ініціатори петиції також вимагають перевірити законність висловлювань міністерства.

«Ніде в законодавстві не зафіксоване право органів внутрішніх справ виступати з ідеологічними коментарями і давати неправові оцінки окремих ситуацій замість виконання своїх основних обов’язків попереджати і розкривати злочинність і діяльності в межах своєї компетенції», ‒ мовиться в тексті петиції.

Радіо Свобода не вдалося з’ясувати, чи є ця заява офіційною позицією МВС ‒ телефони його пресової служби не відповідали.

ЛГБТ-спільноті в Білорусі нелегко

Представники ЛГБТ-спільноти постають у Білорусі перед глибоко вкоріненою гомофобією, дискримінацією й погрозами насильством, кажуть активісти і правозахисники.

Такі репресії й насильство проти членів ЛГБТ-спільноти в Білорусі ще посилилися після того, як у сусідній Росії 2013 року ухвалили закон про криміналізацію «пропаганди серед неповнолітніх нетрадиційних сексуальних відносин, спотвореного уявлення про соціальну рівноцінність традиційних і нетрадиційних сексуальних відносин».

Така нетерпимість яскраво виявилася в жовтні 2017 року, коли білоруська міліція влаштувала рейд по нічних клубах, популярних серед ЛГБТ-спільноти.

А попереднього року, за повідомленням агентства Reuters, Білорусь очолила групу з 17 країн, створену з метою заблокувати план внести права ЛГБТ-спільноти до нової стратегії міського розвитку, яку розробляли в ООН.

За даними цьогорічного звіту міжнародної організації ILGA-Europe, Білорусь обіймає за рівнем гомофобії одне з найгірших, 42-е місце з-посеред 49 досліджених країн Європи.

Над матеріалом працювали: Інна Студзінська, Alan Crosby, Carl Schreck, Сергій Драчук