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19 Травень 2018, Київ 22:01
Новини | Міжнародні

Молдова: поліція не дала православним активістам зірвати ЛГБТ-марш

Учасники ЛГБТ-маршу під охороною поліції, Кишинів, 19 травня 2018 року

У столиці Молдови Кишиневі поліція не дала православним активістам зірвати ЛГБТ-марш, застосувавши до них подразливий газ.

Православні демонстранти без успіху намагалися прорватися через кордон поліції, що відокремив їх від учасників маршу проти гомофобії.

Учасники православної маніфестації, Кишинів, 19 травня 2018 року
Учасники православної маніфестації, Кишинів, 19 травня 2018 року

На відеозаписах із місця події видно, як активісти промивають очі після дій поліції, яка взяла учасників ЛГБТ-маршу під захист.

Минулого року поліція в Кишиневі зупинила схожий марш ЛГБТ-спільноти, щоб уникнути протистояння з ультрарелігійними учасниками акції протесту. Тоді поліція вивезла десятки учасників ЛГБТ-маршу з місця події автобусами після того, як православні закидали їх яйцями й обливали водою.

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