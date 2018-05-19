Молдова: поліція не дала православним активістам зірвати ЛГБТ-марш

У столиці Молдови Кишиневі поліція не дала православним активістам зірвати ЛГБТ-марш, застосувавши до них подразливий газ.

Православні демонстранти без успіху намагалися прорватися через кордон поліції, що відокремив їх від учасників маршу проти гомофобії.

На відеозаписах із місця події видно, як активісти промивають очі після дій поліції, яка взяла учасників ЛГБТ-маршу під захист.

Минулого року поліція в Кишиневі зупинила схожий марш ЛГБТ-спільноти, щоб уникнути протистояння з ультрарелігійними учасниками акції протесту. Тоді поліція вивезла десятки учасників ЛГБТ-маршу з місця події автобусами після того, як православні закидали їх яйцями й обливали водою.