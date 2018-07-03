Оргкомітет «КривбасПрайду» готовий змінити місце проведення акції після прохання влади скасувати захід

Організатори ЛГБТ-маршу в Кривому Розі згодні на компроміс і змінити місце проведення своєї акції. Про це у вівторок повідомили в ініціативній групі «КривбасПрайд».

Оргкомітет заявляє про «готовність змінити місце проведення правозахисної ходи «Марш Рівності» для того, щоб інші громадські об’єднання мали можливість реалізувати своє право на мирні зібрання».

Один із організаторів заходу Борис Золотченко у коментарі Радіо Свобода зазначив, що повідомлення про проведення «Маршу Рівності» до Криворізької міськради було подане ще у квітні нинішнього року, заперечень з боку влади досі не було.

«У травні ми отримали відповідь, в якій виконком не заперечує щодо проведення заходу», – зауважив він.

В оргкомітеті повідомили, що досі влада й правоохоронці не проводили переговорів з організаторами щодо зміни місця проведення зібрання.

Водночас у вівторок, 3 липня, у Кривому Розі представники влади й поліції повідомили, що на 22 липня в Кривому Розі заплановані одразу кілька акцій і попросили організаторів скасувати їх.

За інформацією з Металургійної райради міста, цього дня в центрі Кривого Рогу мали провести марш ініціативної групи «КривбасПрайд» на підтримку ЛГБТ та мирну ходу кількох громадських організацій з нагоди четвертої річниці визволення Сєвєродонецька. Райрада і поліція попросили організаторів обох заходів відмовитись від проведення, щоб «уникнути конфліктів». Як заявив голова Металургійного райради Геннадій Шаповалов, якщо до 5 липня організатори не скасують свої заходи, влада звернеться до суду.

30 червня у Кривому Розі невідомі напали на одного з організаторів фестивалю «КривбасПрайд» Бориса Золотченка. За його словами, інцидент стався увечері, коли він з товаришами повертівся із засідання оргкомітету заходу. Як зазначив Золотченко, нападників було близько 10-12: вони зайшли зі спини й кілька разів вдарили його по голові, а потім швидко зникли. Постраждалий пов’язує напад з тим, що є відомою в місті особистістю, зокрема, організатором заходів на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

У липні 2018 року в Кривому Розі планують провести захід на підтримку ЛГБТ-спільноти. На сайті мерії Кривого Рогу була зареєстрована петиція з вимогою заборони заходу, під нею зібрали необхідну для розгляду кількість підписів, однак депутати Криворізької міськради поки її не розглянули.