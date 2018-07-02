Поліція відкрила провадження через напад на одного з організаторів «КривбасПрайду»

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через напад на одного з організаторів фестивалю «КривбасПрайд». Інформацію про це Радіо Свобода 2 липня підтвердили в Криворізькому відділі поліції.

За даними поліції, чоловік у понеділок звернувся до Металургійного райвідділу із заявою про вчинений на нього напад. Провадження відкрите за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

«Остаточне рішення щодо кваліфікації буде ухвалене після здійснення слідчих дій, експертиз і встановлення мотивів цього злочину», – сказали Радіо Свобода в поліції.

30 червня у Кривому Розі невідомі напали на одного з організаторів фестивалю «КривбасПрайд» Бориса Золотченка. За його словами, інцидент стався увечері, коли він з товаришами повертався із засідання оргкомітету заходу. Як зазначив Борис Золотченко, нападників було близько 10-12: вони зайшли зі спини й кілька разів вдарили його по голові, а потім швидко зникли. Як розповів Золотченко, він встиг помітити, що кілька з них були одягнуті в білі футболки однакового дизайну, а також запам’ятати кількох в обличчя. Потерпілий пов’язує напад з тим, що є відомою в місті особистістю, зокрема, організатором заходів на підтримку ЛГБТ-спільноти.

У липні 2018 року в Кривому Розі планують провести захід на підтримку ЛГБТ-спільноти. На сайті мерії Кривого Рогу була зареєстрована петиція з вимогою його заборони, під нею зібрали необхідну для розгляду кількість підписів, однак депутати Криворізької міськради на сесії 27 червня її не розглянули.