Перший «марш рівності» у Кривому Розі: без кітчу та без агресії?

Дніпро – Цими вихідними у Кривому Розі планують провести «марш рівності» на підтримку ЛГБТ-спільноти «КривбасПрайд-2018». Організатори анонсували, що таким чином місто вперше «приєднається до світового прайд-руху». Час і місце, де відбуватиметься захід, не розголошують ані оргкомітет, ні поліція – «з міркувань безпеки». Влада намагалась домогтись заборони маршу через суд, але це не вдалось. Опоненти готують свої заходи на противагу «КривбасПрайдові» і обіцяють, що «побитих не буде».

«КривбасПрайд-2018» анонсований організаторами як ціла низка правозахисних і просвітницьких заходів, спрямованих на підтримку і захист прав ЛГБТ-людей у регіоні. Серед іншого, це зустрічі з батьками ЛГБТ-людей, дискусії про права трас-людей, профілактику ВІЛ та сучасні методи адвокації. А втім, організатори не приховують: фіналом прайд-днів у Кривому Розі стане «Марш рівності».

Без кітчу й травесті-шоу, «суто правозахисна хода»

За попередніми даними, у ньому візьме участь близько двохсот людей із різних міст. Організатори наголосили: це – суто правозахисний марш, до якого може долучитись кожен охочий: не тільки ЛГБТ-люди, а й представники будь-яких співтовариств і меншин, які відчувають дискримінацію.

На ході не передбачене використання елементів травесті-культури. Учасники не планують ніякого екстравагантного одягу чи оздоблення і будуть мати вигляд як «люди стандартної зовнішності».

Борис Золотченко, один з організаторів «КривбасПрайду-2018», зауважує: проведення заходів на підтримку представники ЛГБТ-спільноти в місті назріло, адже такі люди почуваються незахищеними. З початку року на нього самого було скоєно два напади. У січні чоловіка побили невідомі, винні досі не названі, справа закрита. А наприкінці червня на нього напала група людей. Справу розслідують.

Тільки за останні півроку на мене нападали двічі, і я не можу відчувати себе в безпеці в рідному місті

«Марш рівності» – це правозахисна хода, на яку ми виходимо, щоб говорити про ті соціальні проблеми і дискримінацію, з якими ми, як ЛГБТ-люди з Кривого Рогу, регулярно стикаємося. Тільки за останні півроку на мене нападали двічі, і я як громадянин України і житель Кривого Рогу, на жаль, не можу відчувати себе в безпеці в рідному місті», – зазначив у коментарі Радіо Свобода Борис Золотченко.

Він додав, що на проведення маршу організатори не отримували ніяких грантових коштів.

Опоненти проведуть добовий «молитовний марафон»

Супротивники проведення заходів ЛГБТ-спільноти у Кривому Розі заявляють, що не планують активного протесту. На суботу вони анонсували міжконфесійний марафон просто неба «Молитовна варта: за родину, за святість нашого народу, за охорону духовного світу дитини». Серед учасників – активісти «Правого сектору» та ВО «Свобода», служителі християнських конфесій, мусульмани, жителі міста. Вони закликатимуть владу не допускати «антисімейних акцій».

Марафон триватиме добу як мирне зібрання, сказав Радіо Свобода керівник осередку «Правого сектору» в місті Роман Хакімов.

Ми гарантуємо, що не буде агресії. Це буде мирна акція. Побитих не буде

«Із боку нашого руху ми гарантуємо, що не буде агресії. Це буде мирна акція. Побитих не буде. Це акція, щоб привернути увагу до цієї проблеми», – сказав співорганізатор марафону.

Місце і час не афішують

Місце і час проведення «маршу рівності» у Кривому Розі не розголошується ані організаторами, ані правоохоронцями – «з міркувань безпеки». У поліції міста Радіо Свобода повідомили, що готуються до запланованого заходу, однак як саме, не уточнили.

Для нас дуже важливо захистити права кожної людини, але ми не хотіли б деталізувати, як саме ми це будемо робити

«Звісно, ми знаємо про цей захід і готуємось. Для нас дуже важливо захистити права кожної людини, але ми не хотіли б деталізувати, як саме ми це будемо робити», – сказали Радіо Свобода в прес-службі поліції.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ України також без подробиць заявляли, що поліція готується до низки масових заходів у регіонах, зокрема й у Кривому Розі.

Війна петицій, заяв і «чорного» піару

Проведенню заходів ЛГБТ-спільноти у Кривому Розі передувала низка заяв і скандалів.

На сайті мерії Кривого Рогу була зареєстрована петиція з вимогою заборонити захід, під нею зібрали необхідну для розгляду кількість підписів, однак депутати її не підтримали. Примітно, що організатором заходу в документі був названий народний депутат України Костянтин Усов («БПП»), хоча оргкомітет не раз наголошував, що до маршу не дотична жодна політична сила чи політик.

Сам Усов інформацію про участь в організації заходу також спростував, звинувативши в «чорному піарі» своїх опонентів з «Опозиційного блоку».

«Вони самі придумали гей-парад у Кривому Розі і тепер чомусь намагаються прив’язати до нього мене. Абсолютно на рівному місці. Тому що я – людина традиційних цінностей, людина традиційної родини», – заявив парламентар і пообіцяв звернутись до суду.

У свою чергу, депутат від «Опозиційного блоку» Костянтин Павлов навзаєм звинуватив Усова у поширенні «чорного» піару щодо нього в ЗМІ.

«Коли Перший міський телеканал, який належить Усову, поширює брехливу інформацію, що я ніби запрошую людей на організований ним же гей-парад, я вважаю це непорядним. Проводиш гей-парад – використовуй свій авторитет», – заявив Павлов.

Райрада проти, а суд дозволив

Незадовго до «маршу рівності» місцева влада Кривого Рогу звернулась до суду, аби заборонити проведення заходу. Вимогу мотивували «міркуваннями безпеки»: 22 липня в місті, мовляв, запланована не тільки хода ЛГБТ.

Металургійна райрада міста наполягала: усі заходи треба скасувати, щоб «уникнути протистоянь». Та суд відмовився накласти заборону.

Реакції в соцмережах: від «хай тихесенько собі проведуть» до «їм наваляють»

Користувачі соцмереж по-різному відреагували на інформацію про проведення «маршу рівності»: хтось з опонентів демонструє відверте нерозуміння позицій організаторів і закликає до активних дій, хтось – радить ігнорувати захід, «перемикаючи канал».

«Сподіваюсь, суворі криворізькі шахтарі наваляють цим соросівським шісткам по саме не можу!» – написав народний депутат Ігор Мосійчук.

«Пропоную не звертати на них уваги, адже тільки це їм і потрібне. Хай тихесенько собі його проведуть без додаткового піару», – написав користувач Артем Сокольник.

Кривий Ріг стане третім містом України, де проведуть «марш рівності». Раніше такі заходи – з протистояннями та без особливих інцидентів – відбувались у Києві та Одесі.